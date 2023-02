Αθλητικά

Λαμία - Ολυμπιακός: Άνετη νίκη για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στη Φθιώτιδα και ετοιμάζεται για το ντέρμπι "αιωνίων".



Με σοβαρή και μετρημένη εμφάνιση, αλλά και πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 την ουραγό Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, δίνοντας συνέχεια στο αήττητο σερί 15 αγώνων (10-5-0). Τα γκολ των Σαμασέκου, Μπακαμπού και Μπιέλ έκαναν τη... δουλειά για τους «ερυθρόλευκους», που είχαν και τρία δοκάρια (Χουάνγκ, Κανός, Μπακαμπού) και μείωσαν ξανά τη διαφορά απ’ τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στους 5 βαθμούς, αν κι αγωνίστηκαν χωρίς τον Χάμες Ροντρίγκες (έμεινε προληπτικά εκτός, για να είναι ετοιμοπόλεμος στο ντέρμπι «αιωνίων» του Σαββάτου, 25/2). Παραμένει «βυθισμένη» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας η Λαμία, που έμενε για 17ο σερί ματς χωρίς νίκη (5 ισοπαλίες, 12 ήττες).

Στο ντεμπούτο του Λεωνίδα Βόκολου στον πάγκο της, η Λαμία είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα μόλις στο 4ο λεπτό όταν από την πάσα του Ρόμανιτς, ο Τζανδάρης σούταρε στην κίνηση έξω απ’ την περιοχή με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε... μονόλογος των Πειραιωτών, που άρχισαν να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Πρώτα με το σουτ του Φορτούνη στο 15’, που πέρασε λίγο άουτ, αλλά πολύ περισσότερο με την τετραπλή (!) μεγάλη φάση του 22ου λεπτού. Ο Μπακαμπού μοίρασε στον Φορτούνη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Γκαραβέλη. «Έσκαψε» την μπάλα και τον νίκησε, ωστόσο πάνω στην γραμμή έκοψε ο Κορνέζος. Στη συνέχεια ο Μπιέλ σούταρε, με τον Γκαραβέλη να αποκρούει. Ο Μπακαμπού πήρε νέο ριμπάουντ, αλλά ξανά έκοψε στην γραμμή ο Κορνέζος, ενώ στο τέλος ο Γκαραβέλης μπλόκαρε (και) την κεφαλιά του Κανός.

Στο 35’ ο Χουάνγκ είχε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ στη συμβολή των δοκαριών, ενώ στο 43’ την ίδια κατάληξη (οριζόντιο δοκάρι) είχε και το μακρινό βολέ του Κανός στο 43’. Τη λύση για τον Ολυμπιακό έδωσε τελικά ο Σαμασέκου με πολύ ωραίο και «ζυγισμένο» σουτ έξω απ’ την περιοχή που δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Γκαραβέλη, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν απόλυτα το ρυθμό και βρήκαν άλλο ένα γκολ με το ωραίο πλασέ του Μπακαμπού στο 60’, ο οποίος έκανε το 2-0 έπειτα από ωραία κάθετη πάσα του Κανός. Ο Ολυμπιακός είχε και τρίτο δοκάρι στο ματς με τον Μπακαμπού στο 78’ έπειτα από γύρισμα του Μπιέλ, ενώ στο 86’ ο Μπιέλ έβαλε την τελευταία... πινελιά στο παιχνίδι, κάνοντας το 3-0 με ψύχραιμο πλασέ, έπειτα από τακουνάκι του Ελ-Αραμπί.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Ντε Βινσέντι, Μαρτίνεθ – Μπιέλ, Παπασταθόπουλος, Μπακαμπού, Ροντινέι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Βασιλαντωνόπουλος, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Αμπάντα, Στάνκο (63’ Σλίβκα), Τζανδάρης (80’ Μανούσος), Ρόμανιτς (64’ Νούνιες), Τσιλούλης (74’ Καραμάνος), Μαρτίνεθ (64’ Ντε Βινσέντι), Βέργος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος (64’ Ντόη), Μπα, Ραμόν, Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Σαμασέκου, Φορτούνης (65’ Βαλμπουενά), Κανός (80’ Μασούρας), Γκάρι Ροντρίγκες (6’ λ.τρ. Μπιέλ), Μπακαμπού (80’ Ελ-Αραμπί).

