Πολιτική

Ουκρανία - Δένδιας: Συνάντηση με τον Κασπάροφ για την ρωσική εισβολή

Ο Ρώσος ακτιβιστής, που αντιμάχεται τις επεκτατικές κινήσεις του Πούτιν, συμμετέχει σε πρόγευμα των ΥΠΕΞ της ΕΕ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).



O Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, μαζί με ομολόγους του, σε άτυπο πρόγευμα εργασίας με τον Ρώσο ακτιβιστή Garry Kasparov.



Το πρώτο θέμα συζήτησης του ΣΕΥ θα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη σχετική συζήτηση αναμένεται να συμμετάσχει δια ζώσης ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Dmytro Kuleba. Σημειώνεται ότι το αυριανό ΣΕΥ σχεδόν συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (24 Φεβρουαρίου).



Oι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, καθώς και για την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία.



Επιπλέον, θα λάβει χώρα άτυπο γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. με συμμετοχή του Mολδαβού Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών & Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης, Nicu Popescu.



Υπό το λήμμα «Τρέχουσες Υποθέσεις» αναμένεται να ανταλλαγούν απόψεις κυρίως για τις εξελίξεις στο Ιράν.

