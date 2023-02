Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπλίνκεν: Η Κίνα σκέφτεται να δώσει όπλα στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε για τις "συνέπειες και τα επακόλουθα" για την Κίνα αν προσφέρει υποστήριξη στην Ρωσία.



Το Πεκίνο σκέπτεται να παράσχει "όπλα" στη Ρωσία προκειμένου να υποστηρίξει την επίθεσή της στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

"Μιλήσαμε για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία και τις ανησυχίες που έχουμε για το ότι η Κίνα σκέπτεται να παράσχει φονική υποστήριξη στη Ρωσία", δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο δίκτυο CBS. Απαντώντας σε ερώτηση τι θα περιελάμβανε συγκεκριμένα αυτή, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε: "Όπλα κυρίως".

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Μόναχο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, μια συνάντηση την οποία η αμερικανική διπλωματία χαρακτήρισε "ειλικρινή και άμεση".

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τις "συνέπειες και τα επακόλουθα" για την Κίνα αν προσφέρει "υλική υποστήριξη" στη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία ή τη βοηθήσει να διαφύγει τις δυτικές κυρώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, συνοψίζοντας τη συνάντηση.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που ήταν παρούσα χθες στο Μόναχο, είχε επίσης θέσει εν αμφιβόλω τη δηλωμένη ουδετερότητα της Κίνας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "ανησυχούν για το ότι το Πεκίνο εμβάθυνε τις σχέσεις του με τη Μόσχα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος", υπογράμμισε.

"Κάθε ενέργεια της Κίνας που αποσκοπεί να παράσχει φονική υποστήριξη στη Ρωσία το μόνο που θα έκανε θα ήταν να ανταμειφθεί η επιθετικότητα, να συνεχιστεί η σφαγή και να υπονομευθεί περισσότερο η τάξη που βασίζεται σε κανόνες", προειδοποίησε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκι - Γκιννής: Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Γρίπη των πτηνών: Ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας