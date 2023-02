Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου πέταξαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές (εικόνες)

Επιπρόσθετη βοήθεια προς τους πληγέντες από τον σεισμό ανακοίνωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε σήμερα στην Τουρκία τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε σχεδόν 45.000 θανάτους στη χώρα και τη γειτονική Συρία.

Ο Μπλίνκεν, που μετέβη στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, έφθασε από το Μόναχο της Γερμανίας, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Είναι από αυτήν τη βάση, όπου σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες, που διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Today, I am announcing plans for an additional $100 million to provide lifesaving aid in Turkiye and Syria through @StatePRM and @USAID. The United States will continue to stand with the Turkish and Syrian people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Είναι επίσης εκεί απ΄όπου ο Άντονι Μπλίνκεν απογειώθηκε για να πετάξει με ελικόπτερο πάνω από την πληγείσα επαρχία Χατάι (νοτιοανατολικά), μαζί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

"Με στεναχώρησε βαθιά που είδα από κοντά την καταστροφή του σεισμού στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να κάνουν ό,τι μπορούν για τις εργασίες έρευνας και διάσωσης", έγραψε στο Twitter o Μπλίνκεν.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Turkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Ο σεισμός είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη σύγχρονη Τουρκία και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 40.689 νεκρούς μόνο σε μία χώρα.

"Όταν βλέπουμε την έκταση των ζημιών, τον αριθμό των κτιρίων, τον αριθμό των διαμερισμάτων, τον αριθμό των κατοικιών που καταστράφηκαν, θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια για την ανοικοδόμηση και εμείς δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή", δήλωσε ο Μπλίνκεν. "Προσθέτουμε 100 εκατομμύρια δολάρια για να έλθουν και να βοηθήσουν εκείνους που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη", είπε.

In response to the tragic earthquakes, the U.S. has responded with $185 million in humanitarian assistance to date. American businesses, communities, and individuals are also generously helping. Thank you to the @USAID teams for working tirelessly to provide emergency relief. pic.twitter.com/Dcqb5nZVGs — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντήσει στρατιωτικούς και άλλους αξιωματούχους που συντονίζουν την αμερικανική βοήθεια.

Σήμερα το απόγευμα οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το τέλος των ερευνών εκτός από δύο επαρχίες όπου οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες παραμένουν ισχνές: στη Καχραμανμαράς, όπου ήταν το επίκεντρο, και στη Χατάι, όπου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μπόρεσε να διαπιστώσει την έκταση της καταστροφής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν από την επομένη του σεισμού πολλές ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία, περίπου 200 άτομα, και αποδέσμευσαν μια πρώτη δόση 85 εκατομμυρίων δολαρίων ως ανθρωπιστική βοήθεια.

Διέθεσαν επίσης ελικόπτερα Μπλακ Χοκ και Σινούκ για τη μεταφορά προμηθειών.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την Τουρκία.

Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί το βράδυ στην Άγκυρα όπου θα συναντηθεί αύριο, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Διαμαρτυρία στην Άγκυρα εναντίον του Άντονι Μπλίνκεν

Το κομμουνιστικό κόμμα οργάνωσε διαμαρτυρία εναντίον του Αμερικανού ΥΠΕΞ με πανό που έγραφαν «φύγε από τη χώρα μας». Τον αποκαλούν «εκπρόσωπο του ιμπεριαλισμού που μετέτρεψε ακόμη και την καταστροφή του σεισμού σε ευκαιρία».

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του κόμματος απευθυνόμενος στον Άντονι Μπλίνκεν είπε : «Μην μολύνεις τη γη μας με τα βρώμικα και ματωμένα πόδια σου».

