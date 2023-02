Πολιτική

Στάθης Τσιτλακίδης: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τους γονείς του

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής άφησε λουλούδια στον τάφο του πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πριν αναχωρήσει από την Δράμα, όπου πραγματοποίησε περιοδεία και απηύθυνε πολιτική ομιλία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφτηκε την οικογένεια του ηρωικού πιλότου μας, Στάθη Τσιτλακίδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια του στους γονείς του πιλότου μας, που χάθηκε στο πρόσφατο δυστύχημα με το Phantom.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής άφησε λίγα λουλούδια στον τάφο του Στάθη Τσιτλακίδη.στο χωριό Γρανίτης, στην Δράμα

«Ο ελληνικός λαός δεν θα λησμονήσει ποτέ τη θυσία των δυο αεροπόρων μας, του Στάθη Τσιτλακίδη και του Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα. Έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον και τίμησαν την πατρίδα υπερασπιζόμενοι τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας κυριαρχία» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας την πολιτική ομιλία του στην Δράμα.

Νωρίτερα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους από τους παρευρισκόμενους.

