Αθλητικά

Στίβος: Η Μπολ κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ 41 ετών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φέμκε Μπολ έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας το «στοιχειωμένο» παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο.



Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φέμκε Μπολ, όχι απλώς «έσπασε», αλλά κατέρριψε ένα από τα μακροβιότερα παγκόσμια ρεκόρ στη δεύτερη μέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Άπελντορν, την Κυριακή (19/2) το απόγευμα.

Με μια εξωπραγματική επίδοση η Μπολ σταμάτησε το ρολόι στα 400 μέτρα στα 49.26 για να σπάσει το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 49.59, το οποίο είχε σημειώσει η Γιαρμίλα Κρατοτσβίλοβα το μακρινό 1982, περίπου 18 χρόνια πριν γεννηθεί η σημερινή του κάτοχος!

WORLD RECORD!????



Femke Bol vliegt naar een nieuw wereldrecord op de 400 meter. 49.26 seconden. Buitenaards. ??#NKindoor pic.twitter.com/RfRZn0IrgD — Atletiekunie (@Atletiekunie) February 19, 2023

«Ήλπιζα για 49.5 εδώ, αλλά 49.26. Πραγματικά δεν έχω λόγια γι΄ αυτό», είπε εκστασιασμένη η Μπολ στα ολλανδικά ΜΜΕ μετά το κατόρθωμά της, προσθέτοντας: «Είναι το πρώτο μου παγκόσμιο ρεκόρ σε πραγματική απόσταση. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο γρήγορο; Αυτός ήταν σχεδόν ένας τέλειος αγώνας».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκι - Γκιννής: Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: το τρισάγιο στο Τατόι και τα αποκαλυπτήρια του τάφου

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)