Σεισμός στην Τουρκία: Σώθηκε μετά από 11 μέρες και γνώρισε τη νεογέννητη κόρη του (βίντεο)

Συγκινεί ο πατέρας ο οποίος αντίκρυσε για πρώτη φορά την νεογέννητη κόρη του, καθώς σώθηκε μετά από μέρες μέσα από το συντρίμμια.



Συγκινεί η ιστορία ενός πατέρα ο οποίος αντίκρυσε για πρώτη φορά την νεογέννητη κόρη του την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου καθώς βρισκόταν εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια ενός κέντρου υγείας στην Αντιόχεια μαζί με άλλον έναν άνδρα, μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία.

Μόλις οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 33χρονο Μουσταφά Αβτζί, 261 ώρες μετά τον σεισμό, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μιλήσει με συγγενή του στο τηλέφωνο.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under the rubble of a health center in Antakya. The video captures the moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife and 12-day-old daughter born the day of the Earthquake. pic.twitter.com/8iEafbBAZf — GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) February 17, 2023

Στο βίντεο ακούγεται να ρωτάει: «Είναι καλά η μητέρα μου;», ενώ στη συνέχεια σχηματίζεται ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν ο συνομιλητής του του απαντά κλαίγοντας: «Όλοι είναι καλά!».

Αυτό που δεν ήξερε ο Αβτσί ήταν ότι είχε γίνει πατέρας, καθώς την ημέρα του σεισμού η γυναίκα του έφερε στον κόσμο την κόρη τους.

261 SAAT SONRA BEBEGINE VE ESINE KAVUSTU



Hatay'da depremde coken ozel hastanenin enkaz?ndan 261 saat sonra kurtar?lan Mustafa Avc?, Mersin Sehir Egitim ve Arast?rma Hastanesinde esi Bilge ve deprem gecesi dogan bebegi Almila ile bulustu. pic.twitter.com/bEhxQsrzc8 — Sabah (@sabah) February 17, 2023

Το Σάββατο συνάντησε την γυναίκα του Μπίλγκε και για πρώτη φορά την κόρη του Αλμίλ σε νοσοκομείο της Μερσίνης.

LOOK: Mustafa Avci, who was stuck under rubble for 261 hours, meets his daughter Almile for the first time and reunites with his wife Bilge, following the deadly earthquake, at a hospital in Mersin, Turkey on Feb. 17. | ??: REUTERS/Clodagh Kilcoyne pic.twitter.com/mte6vG72EP

