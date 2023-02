Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ιωνικός: Επιστροφή στις νίκες για τους Αγρινιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί δύο αγώνων παίρνοντας τη νίκη κόντρα στον Ιωνικό.

Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί δύο αγώνων, καθώς νίκησε δύσκολα τον Ιωνικό με 1-0 στο γήπεδο Αγρινίου στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, ανέβηκε στην 7η θέση και πλησίασε στους 4 βαθμούς τον 6ο Άρη και τη ζώνη των play-off. Το γκολ του Δημήτρη Κολοβού έκανε τη... διαφορά για τους Αγρινιώτες σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, όπου κυριάρχησαν τα δυνατά μαρκαρίσματα και η ένταση. Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, πρώτα ο Λοβέρα με απευθείας φάουλ στο 5’ κι εν συνεχεία ο Παναιτωλικός με τον Σενγκέλια στο 51’.

Στο ντεμπούτο του Βενεζουελάνου γκολκίπερ Τζοέλ Ντέιβιντ Γκρατερόλ, με τη φανέλα του Παναιτωλικού και υπό το βλέμμα της οικογένειας Καμίνσκι -η οποία έγινε ιδιοκτήτρια της αγρινιώτικης ομάδας και τυπικά μέσα στην εβδομάδα μετά την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών από την Ε.Ε.Α.- ο Παναιτωλικός τα... χρειάστηκε στην εκκίνηση του αγώνα, όταν ο Ιωνικός έφτασε μία... ανάσα απ’ το γκολ όταν το καλοχτυπημένο φάουλ του Λοβέρα στο 5’ χτύπησε με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε πλάγια.

Στο 20’ ο Φαντιγκά πέρασε δύο αντιπάλους, μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε το σουτ, ωστόσο ήταν αδύναμο κι έδωσε την ευκαιρία στον Γκρατερόλ να μπλοκάρει. Ο Παναιτωλικός έχασε την πρώτη καλή στιγμή του στο 41’, όταν ο Μλάντεν βρήκε τον Λιάβα κι εκείνος από πλάγια θέση έκανε το σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε.

Στο 51’ ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι σε πολύ δυνατό σουτ του Σενγκέλια, ενώ στο 60’ το σουτ του Καρέλη έφυγε άουτ. Τη λύση έδωσε τελικά για τους γηπεδούχους ο Κολοβός στο 74’. Ο Καμπράλ έκανε ένα αβίαστο λάθος, ο Μόρσεϊ -ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο ματς- «σέρβιρε» προς τον Κολοβό που δεν λάθεψε από το ύψος του πέναλτι κάνοντας το 1-0 για τον Παναιτωλικό. Σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε με την αγρινιώτικη ομάδα διότι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκρατερόλ έκανε μία τρομερή επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Μύγα, κρατώντας την πολύτιμη νίκη για τον Παναιτωλκό.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Μλάντεν, Ντουάρτε, Κολοβός - Σάκιτς, Μύγας, Λοβέρα, Βαλεριάνος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Γκρατερόλ, Λιάβας, Μλάντεν, Μάλης, Χουχούμης, Μάρτενσον, Ντίας, Κολοβός (88’ Μπουζούκης), Ντουάρτε (85’ Αποστολάκης), Σενγκέλια (72’ Μόρσεϊ), Καρέλης (72’ Ζοάο Πέδρο).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Αντούνες (81’ Μάνος), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Μπουένα, Λοβέρα (63’ Καμπράλ), Σάκιτς, Φαντιγκά, Σέμπα (80’ Μασάς), Μάντζης.

*Ένταση επικράτησε στις εξέδρες όταν οπαδοί του Ιωνικού βρέθηκαν στο γήπεδο του Παναιτωλικού, με την αστυνομία να επεμβαίνει προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στίβος: Η Μπολ κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ 41 ετών (βίντεο)

Σκι - Γκιννής: Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)