Παναγιώτης Καραΐσκος: ο τοξικομανής που έγινε πρωταθλητής δρομέας (βίντεο)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος πάλευε για χρόνια με την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Κατάφερε όμως να απεξαρτηθεί και σήμερα είναι πρωταθλητής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

Η ζωή του Παναγιώτη Καραΐσκου, που μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην Νίκη Ζαρκάδα, είναι μια διαδρομή από τον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών… στις τεράστιες αθλητικές επιτυχίες, την οποία ανέδειξε το Vice.

Όπως λέει ο Παναγιώτης Καραΐσκος, βυθίστηκε στον κόσμο των εξαρτήσεων για 6 ολόκληρα χρόνια.

Μετά από την απεξάρτηση του, το τρέξιμο ήρθε και του άλλαξε την ζωή! Από τότε δεν έχει σταματήσει να τρέχει ποτέ.

Σήμερα, 13 χρόνια καθαρός πια, είναι πρωταθλητής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

Από το 2013 έχει τρέξει σε κάθε μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, εμπνέοντας με την δύναμη, την θέληση και την όρεξη του για ζωή!

Παρακολουθήστε το σχετικό ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

