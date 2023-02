Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Θρίαμβος στο ντέρμπι για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Ο ΠΑΟΚ «πλήρωσε» με το ίδιο νόμισμα την ΑΕΚ και μένει ζωντανός στην μάχη για τον τίτλο.

Με το ίδιο σκορ που είχε ηττηθει στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Κάλεντ Νάρεϊ (14') και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (62') τα γκολ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου που μπήκε γερά στη μάχη του τίτλου, αναγκάζοντας την «Ένωση» στην πρώτη ήττα μετά από σερί νίκες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς. Κι ευτύχησαν να προηγηθούν στο 14ο λεπτό, όταν ο πεσμένος Γιάννης Κωνσταντέλιας βρήκε υπέροχα τον Νάρεϊ κι αυτός με δεξί σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-0. Η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε, κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ, φτάνοντας κοντά στην ισοφάριση στο 22', με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι να αποκρούει το διαγώνιο σουτ του Ορμπελίν Πινέδα.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε ως το φινάλε του πρώτου μέρους, αλλά πλην ενός επικίνδυνου γυρίσματος του Εχσάν Χατζισαφί (27') που δεν είχε αποδέκτη κι ενός δυνατού, μα άστοχου σουτ του Σέρχιο Αραούχο (41') από το ύψος της μεγάλης περιοχής, κλασική φάση δε δημιούργησε.

Παρόμοια εικόνα και στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, με τον Λιβάι Γκαρσία να πλασάρει άστοχα από κλειστή γωνία στο 51', αλλά την ΑΕΚ γενικότερα να μην μπορεί να φτιάξει «καθαρή» φάση. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ. Από εκτέλεση κόρνερ και αδράνεια του Αθανασιάδη, ο Κουλιεράκης πήδησε μόνος του στη μικρή περιοχή και με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε αλλαγές ψάχνοντας το γκολ που θα βάλει ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Στο 73', όμως, ο Κωνσταντέλιας λίγο έλειψε από την κλειστή γωνία να χριστεί σκόρερ. Ο Ντομαγκόι Βίντα απείλησε στο 83' με κεφαλιά, με τον Κοτάρσκι να λέει «όχι» στις προσπάθειες των Στίβεν Τσούμπερ (87') και Τζιμπρίλ Σιντιμπέ (89').

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να επανέρχεται στο -7 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, αφήνοντας την ΑΕΚ στο -4 αλλά με παιχνίδι λιγότερο, αυτό στο Περιστέρι του οποίου η τύχη εκκρεμεί.

Σε δύο περιπτώσεις στη διάρκεια του πρώτου μέρους, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έκαναν λόγο για κόκκινη κάρτα που θα έπρεπε να δοθεί σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Αρχικά στο 20' σε μαρκάρισμα του Αραούχο στον Νέλσον Ολιβέιρα, με τον Πορτογάλο να πατάει τον Αργεντινό και τον Εσπεν Εσκας να δείχνει κίτρινη στον Αραούχο. Και στο 26', για μαρκάρισμα του τελευταίου Ίνγκι Ίνγκασον επί του Λιβάι Γκαρσία, με τον Νορβηγό διαιτητή να μην καταλογίζει κάποια παράβαση.

Διαιτητής: Εσπεν Εσκας (Νορβηγία)

Κίτρινες: Νάρεϊ - Αραούχο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Ντόουγκλας, Ντάντας (81' Σβαμπ), Κωνσταντέλιας (90'+2' Φιλίπε Σοάρες), Α. Ζίβκοβιτς, Νάρεϊ (88' Τάισον), Ολιβέιρα.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί, Ρότα (80' Σιντιμπέ), Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον (63' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (72' Ελίασον), Άμραμπατ, Λιβάι (80' Τσούμπερ), Αραούχο (80' Φαν Βέερτ).

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τους άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης τιμήθηκαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δια χειρός του Τούρκου προξένου, οι άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία έπειτα από το φονικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα και τη Συρία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ποσοστό από τις εισπράξεις του ντέρμπι θα πάνε προς ανακούφιση των πληγέντων.

