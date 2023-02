Κοινωνία

Σεισμός - ΕΜΑΚ: Ο ΠΑΟΚ βράβευσε τους διασώστες που πήγαν στην Τουρκία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όμορφη κίνηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Την βράβευση έκανε ο Τούρκος πρόξενος της Θεσσαλονίκης.



Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο ΠΑΟΚ καθώς πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ βράβευσε τους ανθρώπους της 2ης ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία έπειτα από το φονικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα και τη Συρία.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόξενος της Θεσσαλονίκης, Εφέ Τσεϊλάν, βράβευσε τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ για τις διασώσεις στην πόλη Χατάι της Τουρκίας.

Οι δύο ομάδες κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του ματς, όπως συνέβη σε κάθε ματς της 23ης αγωνιστικής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ποσοστό από τις εισπράξεις του ντέρμπι θα πάνε προς ανακούφιση των πληγέντων στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκι - Γκιννής: Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Παναγιώτης Καραΐσκος: ο τοξικομανής που έγινε πρωταθλητής δρομέας (βίντεο)