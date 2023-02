Πολιτισμός

BAFTA: Οι νικητές των κινηματογραφικών βραβείων (εικόνες)

Τα βλέμματα έκλεψε η Κέιτ Μίντλετον, που συνόδευσε τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου στην τελετή απονομής. Ποια ταινία “σάρωσε” τα βραβεία.

Η γερμανική ταινία του Έντβαρντ Μπέργκερ «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» σάρωσε τα βραβεία BAFTA, αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην απονομή που έγινε την Κυριακή το βράδυ, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Νωρίτερα, στον Έντβαρντ Μπέργκερ απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο».

Η ταινία κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο BAFTA καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «Έλβις», όπου υποδύεται τον θρύλο του ροκ-εντ-ρολ.

Ο 31χρονος Μπάτλερ ήταν από τα φαβορί για το βραβείο, μαζί με τους Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Φρέιζερ.

Το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Κέιτ Μπλάνσετ για την ερμηνεία της στην ταινία «Tar», όπου υποδύεται μια διευθύντρια ορχήστρας η οποία εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο.

Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε απόψε στην ταινία «Ναβάλνι» που είναι αφιερωμένη στον Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ωστόσο ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της δεν μπόρεσε να παραστεί στην απονομή των BAFTA, για λόγους ασφαλείας.

Η παραγωγός Οντέσα Ράε έπλεξε το εγκώμιο του δημοσιογράφου Κρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ αλλά δεν πήγε στο Λονδίνο σήμερα. «Τα εγκατέλειψε όλα για να αφηγηθεί αυτήν την ιστορία και άλλες ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν», τόνισε.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη συνωμοσία γύρω από τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι– ο οποίος σήμερα είναι φυλακισμένος στη Ρωσία– με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σιβηρία το 2020. Νοσηλεύτηκε στο Βερολίνο και κατηγόρησε το Κρεμλίνο για τη δηλητηρίασή του.

Ο Κρίστο Γκρόζεφ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η βρετανική αστυνομία τον εμπόδισε να παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων. Η αστυνομία του Λονδίνο ωστόσο ανέφερε ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν να παραστεί σε «ιδιωτικές εκδηλώσεις» και ότι αυτό επαφίεται στους διοργανωτές. Παρ’ όλ’ αυτά, σχολίασε ότι «το γεγονός ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τις εχθρικές προθέσεις ξένων κρατών ενώ βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πραγματικότητα που ανησυχεί» τις βρετανικές αρχές.

Ο ιστότοπος Bellingcat εδρεύει στην Ολλανδία και ιδρύθηκε το 2014 από έναν Βρετανό μπλόγκερ, τον Έλιοτ Χίγκινς. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία χαρακτήρισε τον ιστότοπο «απειλή» και «ανεπιθύμητο» στο έδαφός της.

