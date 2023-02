Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: ξανά στο εδώλιο ο πιλότος

Στην πρώτη δίκη ο πιλότος δεν κατάφερε να πείσει πως όλα έγιναν υπό το καθεστώς εντονότατης συναισθηματικής του φόρτισης.

Προσδοκώντας να "σπάσει" η πρωτόδικη ποινή των ισοβίων θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ο 34χρονος Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και την θανάτωση του κουταβιού τους, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά στις 11 Μαΐου 2021.

Ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον ποινή 11 ετών κάθειρξης και έξι μηνών φυλάκισης, προσέρχεται στην δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει έχοντας αλλάξει υπεράσπιση και ελπίζοντας σε μία ευνοϊκότερη απόφαση από αυτήν που τον περασμένο Μάιο του επέβαλε το ΜΟΔ με ομόφωνη απόφαση του, αρνούμενο, επίσης ομόφωνα, να του αναγνωρίσει οποιοδήποτε ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδέχεται στην απόφαση του το πρωτόδικο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος πριν την δολοφονήσει εν ψυχρώ, επεδίωκε τον πλήρη έλεγχο της Καρολάιν, όχι μόνο αποκλείοντας την από συγγενείς και φίλους, επιλέγοντας να κατοικήσουν μακριά από το κέντρο, στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, αλλά και στερώντας την από την διαχείριση των χρημάτων της. "Της στερούσε μετρητά χρήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβεί σε απλές συναλλαγές της καθημερινότητας της" αναφέρεται στην απόφαση του ΜΟΔ. Το θύμα αντιλαμβανόμενο πως βρισκόταν σε "μία δυσλειτουργική σχέση... είχε εκφράσει στον κατηγορούμενο την επιθυμία της για διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης τους και περαιτέρω είχε προβεί σε ενέργειες αναζήτησης κατοικίας". Το ημερολόγιο που κρατούσε η 20χρονη μητέρα, κατά τις δικαστικές αρχές καθιστά ανίσχυρες τις εκδοχές του κατηγορούμενου τόσο ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα όσο και ότι όλα έγιναν σε "μία κακιά στιγμή".

Ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου ο 34χρονος βαρυποινίτης, κρατούμενος των φυλακών Μαλανδρίνου, έδωσε και τελικά έχασε, δύο "μάχες": αυτήν της αλλαγής της συνθήκης υπό την οποία έγινε η ανθρωποκτονία, από "εν ψυχρώ" σε "εν βρασμώ" και αυτήν της αναγνώρισης του ελαφρυντικού. Στην πρώτη δίκη ο πιλότος δεν κατάφερε να πείσει πως όλα έγιναν υπό το καθεστώς εντονότατης συναισθηματικής του φόρτισης, πως βρισκόταν εν βρασμώ. Δεν έπεισε επίσης ότι δικαιούται αναγνώρισης ελαφρυντικού.

Στην δίκη που εκτός απροόπτου, ξεκινά σήμερα ο ίδιος ο κατηγορούμενος αλλά και η γυναίκα συνήγορος που την επέλεξε να τον εκπροσωπήσει, αναμένεται να δώσουν εκ νέου αυτήν την μάχη , ελπίζοντας πως οι Εφέτες θα καταλήξουν σε μία ευμενέστερη κρίση για τον 34χρονο πιλότο.

Απέναντι τους θα έχουν τους γονείς της Καρολάιν που μεγαλώνουν την κόρη της οι οποίοι αξιώνουν να μην μειωθεί η ποινή του Αναγνωστόπουλου "ούτε μία μέρα". Για αυτούς, ο 34χρονος θα είναι πάντα ο δολοφόνος του παιδιού τους, ο άνθρωπος "που σκότωσε την όμορφη κόρη μου με μία δειλή πράξη", όπως είχε πει σε συνέντευξη του ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς ζητώντας "Δικαιοσύνη" . Θα είναι ο άνθρωπος "που μου ζήτησε να πληρώσω για το φέρετρο του παιδιού μου" όπως μετέφερε στο πρώτο δικαστήριο ότι της είπε η μητέρα του θύματος Σούζαν Λυραράκη -Κράουτς, στενή φίλη της που κατέθεσε.

Η πλευρά του θύματος, οι γονείς της 20χρονης, στο πρώτο δικαστήριο εκπροσωπήθηκαν από τον συνήγορο τους καθώς ο πατέρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η μητέρα προσπάθησε να αποφύγει την φόρτιση που φοβήθηκε πως θα μετέφερε στην εγγονή της. Απόντες ήταν και οι γονείς του κατηγορούμενου.

Το "έγκλημα στα Γλυκά Νερά" είχε προκαλέσει σοκ σε χιλιάδες πολίτες εντός και εκτός της χώρας όχι μόνο γιατί το θύμα ήταν Βρετανίδα υπήκοος ή και εξαιτίας της ιδιαίτερης σκληρότητας που μαρτυρούσαν τα πρώτα στοιχεία, αλλά κυρίως γιατί αποδείχθηκε πως αυτό που ο ίδιος ο δράστης εμφάνιζε ως μία άγρια ληστεία μετά φόνου αποδείχθηκε 37 ημέρες μετά, μια αποτρόπαιη δολοφονία, μία συζυγοκτονία.

Επί έναν μήνα ο 34χρονος ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της Καρολάιν που ξεψύχησε πλάι στην 11 μηνών κόρη της καθώς και ο θάνατος της σκυλίτσας Ρόξυ, που βρέθηκε κρεμασμένη στην κουπαστή της εσωτερικής σκάλας του σπιτιού, ήταν αποτέλεσμα ληστείας. Ο 34χρονος περιέγραφε κλαίγοντας στους αστυνομικούς, τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε όταν μπήκαν στο σπίτι οι τρεις ληστές οι οποίοι πήραν χρήματα και έφυγαν αφήνοντας πίσω τους νεκρή την 20χρονη σύζυγο του Καρολάιν Κράουτς και το σκυλάκι που είχε υιοθετήσει η γυναίκα.

Επί 37 ημέρες ο πιλότος έδινε περιγραφές των δραστών και εξέφραζε την εμπιστοσύνη του πως οι αστυνομικοί θα βρουν τους αδίστακτους ληστές για να πληρώσουν για το άγριο έγκλημα.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας, το βιομετρικό ρολόι του θύματος, το κινητό τηλέφωνο του δράστη που αποκάλυψε τις κινήσεις του μέσα στο σπίτι και άλλα δεδομένα, τελικά αποκάλυψαν μία σοκαριστική πραγματικότητα: Ο Αναγνωστόπουλος στις 4.30 το πρωί της επίμαχης μέρας σκότωσε την 20χρονη η οποία κοιμόταν, με την οποία είχε καυγαδίσει σχεδόν τρεις ώρες πριν. Ο δράστης φέρεται να πήγε επί τούτου. Επί έξι ολόκληρα λεπτά με ένα μαξιλάρι "απόφραξε βίαια τις αεροφόρους οδούς του θύματος που κοιμόταν" προκαλώντας στην 20χρονη "έναν αγωνιώδη ασφυκτικό θάνατο".

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό της, δεμένη πισθάγκωνα με το μωρό της να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη της.

Αυτά τα "έξι λεπτά" όπου το θύμα πάσχιζε να αναπνεύσει, χτυπιόταν και τραντάζονταν για να κερδίσει μία ανάσα, ήταν στοιχείο καίριας σημασίας για τους δικαστές του ΜΟΔ οι οποίοι αρνήθηκαν την εκδοχή που υποστηρίζει ο 34χρονος περί εν θερμώ αντιδράσεων του σε έναν έντονο καυγά που είχε με την Καρολάιν. "Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση" έκρινε το Δικαστήριο "είχε τον χρόνο να υπαναχωρήσει πλην όμως δεν λειτούργησαν οι ανασταλτικοί μηχανισμοί" αποφάνθηκε για αυτά τα μοιραία έξι λεπτά υπογραμμίζοντας ότι νωρίτερα, το διάστημα από τον διαπληκτισμό έως το έγκλημα αποκλείει εντελώς την "αιφνίδια υπερδιέγερση του συναισθήματος" του δράστη.

Ο πιλότος συνελήφθη αμέσως μετά το μνημόσυνο της Καρολάιν, στις 16 Ιουνίου 2021 στην Αλόννησο. Λίγες ώρες μετά από τα κλάματα του στην αγκαλιά της πεθεράς του, ο 34χρονος ομολόγησε ότι ουδέποτε έγινε ληστεία στο σπίτι του, ότι ο ίδιος σκότωσε με ασφυκτικό θάνατο την Καρολάιν βρισκόμενος σε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση μετά από καυγά που είχαν και ότι κρέμασε με το λουρί της την Ρόξυ για να "πείσει για την αγριότητα των δραστών" .

Το ίδιο είπε και στην, διάρκεια 10 ωρών, απολογία του στο πρώτο δικαστήριο όπου προσπάθησε να πείσει πως το έγκλημα που ομολόγησε, έγινε εν βρασμώ, πως "θόλωσε" όταν πάνω στον καυγά η 20χρονη "έκανε μία κίνηση" και εκείνος φοβήθηκε για το παιδί.

"Το επιχείρημα ότι σκότωσε θολωμένος καταρρίφθηκε αμέσως, από τη στιγμή που εναπόθεσε το παιδί στο σώμα της νεκρής μάνας. Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του. Ήξερε ότι η προσοχή θα στρεφόταν στο παιδί και σε εκείνον που βγήκε αλώβητος από μια αιματηρή ληστεία" του είχε "απαντήσει" η Εισαγγελέας Έδρας του πρωτόδικου δικαστηρίου.

"Ο φόνος έγινε για ασήμαντη αφορμή και ο κατηγορούμενος ούτε βρισιές από την πλευρά του θύματος δεν μπορεί να επικαλεστεί. Κοίμισε το παιδί στον καναπέ και ανέβηκε να σκοτώσει.." είχε αναφέρει η Εισαγγελέας η οποία είχε χαρακτηρίσει "θεία Δίκη" την αμέλεια του 34χρονου να αφαιρέσει το βιομετρικό ρολόι του θύματος.

Η Εισαγγελέας είχε αναφερθεί με έμφαση και στην θανάτωση της Ρόξυ, της σκυλίτσας μερικών μηνών που είχε υιοθετήσει η Καρολάιν, λέγοντας πως "Ο κατηγορούμενος οργανώθηκε ταχύτατα και σκότωσε το σκυλί με αδιανόητη σκληρότητα. Το ζώο βασανίστηκε όπως και η κοπέλα. Φάνηκε η προσπάθειά του ζώου να σωθεί χωρίς να τα καταφέρει. Ήταν κάτι σημαντικό για την Καρολάιν. Όσο κι αν λέει ο κατηγορούμενος ότι αγαπούσε το ζώο όπως η Καρολάιν, αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Ήταν ένα από τα ζητήματα που τον πρόδωσαν. Κανείς ληστής δεν χάνει χρόνο για να σκοτώσει έτσι τελετουργικά, ένα σκυλάκι. . "

Η πρώτη δίκη για τον 34χρονο είχε κλείσει με την επιβολή της μεγαλύτερης δυνατής ποινής τόσο για την Καρολάιν και για το σκυλάκι όσο και για την εξαπάτηση των αρχών επί σειρά ημερών.

Με το τέλος της δίκης που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα οι δικαστές θα αποφανθούν για την έκβαση που θα έχει τόσο για τον 34χρονο όσο και για τους ανθρώπους που θρηνούν ακόμη για το παιδί τους, προσπαθώντας να προστατέψουν την εγγονή τους. Ένα μωρό που το πρωί του εγκλήματος οι αστυνομικοί το βρήκαν πλάι στο άψυχο σώμα της μητέρας του και που μεγαλώνοντας θα θελήσει να αναζητήσει στοιχεία για το "έγκλημα στα Γλυκά Νερά".

