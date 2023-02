Κοινωνία

“Άγιος Στυλιανός” - δικηγόρος μητέρας: στο επισκεπτήριο έβλεπε ένα παιδί δυνατό και ζωηρό (βίντεο)

Τι είπε η δικηγόρος της μητέρας του κοριτσιού στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Δευτέρας η δικηγόρος της μητέρας της 2,5χρονης μικρούλας που έχασε τη ζωή της στο δημοτικό βρεφοκομείο "Άγιος Στυλιανος" της Θεσσαλονίκης.

Η δικηγόρος, ανέφερε αρχικά ότι "τα ερωτήματα όλα θα απαντηθούν σύντομα. Ήδη σύντομα πέραν του ότι δηλώνουμε υποστήριξη κατηγορίας για να βρεθούν οι υπαίτιοι, υποβάλλουμε αίτημα και στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο αλλά και στη δομή Άγιος Στυλιανός." είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις δηλώσεις τις μητέρας του κοριτσιού, σχετικά με το ότι είχε διαφορετική μεταχείριση καθώς ήταν "μαύρο" απάντησε: "Η μητέρα έχει κάποια πράγματα στο μυαλό της που ο πόνος δεν της επιτρέπουν να βλέπει με καθαρότητα."

Όπως τόνισε, η μητέρα δεν γνώριζε αν υπάρχει κάποιο σοβαρο πρόβλημα υγείας στο κοριτσάκι, καθώς δεν είχε κάποια τέτοια ενημέρωση και μετέφερε ότι την ενημέρωσαν για τον τραγικό θάνατο της κόρης της, την ημέρα που αποφασίστηκε να ξαναπάρει την επιμέλειά της. "Αν το παιδί είχε κάποιο ιστορικό σοβαρό, το οποίο η μητέρα δεν γνώριζε, η ίδια έβλεπε στις επισκέψεις της ένα παιδάκι δυνατό, ζωήρό… την ημέρα που της δίνεται η επιμέλεια, ξαφνικά την παίρνουν τηλέφωνο και χωρίς να γνωρίζει για τη νοσηλεία του της είπαν για τον θάνατο της μικρής" είπε χαρακτηριστικά.

