Πατούλης για ανθρωπιστική βοήθεια Περιφέρειας στην Τουρκία: οι εικόνες αδικούν την προσπάθεια (βίντεο)

Τι απαντά για τις εικόνες έξω από το κέντρο διαχείρισης, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης.

Οι εικόνες με ρούχα και κούτες που είχαν συγκεντρωθεί για να αποσταλλούν στην Τουρκία και τη Συρία μετά τους φονικούς σεισμούς και μετασεισμούς με τα χιλιάδες θύματα, έξω από το κέντρο διαχείρισης στην Περιφέρεια Αττικής, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης, απάντησε σχετικά με τις εικόνες αυτές στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης αρχικά, "η εικόνα αδικεί όλη την προσπάθεια" καθώς η Περιφέρεια Αττικής έστειλε 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στις πληττώμενες περιοχές.

"Αυτά ήταν τα υπολείμματα κάποιων σκτισμένων και ακάθαρτων ρούχων, διότι μέσα στους χιλιάδες τόνους προσπάθειας υπήρχαν οι διαδικασίες της διαλογής και της κατηγοριοποίησης και αυτά είχαν μείνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για να φύγουν με την ανακύκλωση" είπε ο Γιώργος Πατούλης.

Στη συνέχεια δηλώνει ο Περιφερειάρχης: "Ερχόντουσαν και έρχονται από τους δήμους εκατοντάδες τόνοι υλικά εκ των οποίων αρκετά θα έπρεπε να αφαιρεθούν. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, για να φύγει το κονβόι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έμεινε από κουρασμένους εθελοντές, για λίγες ώρες μέχρι να έρθει η ανακύκλωση να τα πάρει. Είναι ρούχα, φθαρμένα και λερωμένα, δεν έχουν χρησιμότητα, καθώς δεν μπορεί να στείλει κάποιος άχρηστα πράγματα για ανθρωπιστική βοήθεια".

