Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί με καλάσνικοφ στη μέση του δρόμου

Πανικός προκλήθηκε σε δρόμο της Αγίας Βαρβάρας όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Δευτέρας, μετά από πυροβολισμούς στην Αγία Βαρβάρα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 7:30 το πρωί στην Αγία Βαρβάρα, στην οδό Σωκράτους από το 21 μέχρι το 27, άγνωστοι πέρασαν και πυροβόλησαν με καλάσνικοφ προκαλώντας φθορές σε σπίτια και καταστήματα από τις βολίδες.

Ευτυχώς παρά τον πανικό, δεν υπήρξς κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής που μίλησε στον ΑΝΤ1, τα παράθυρα που χτύπησαν οι σφαίρες είναι διαμερισμάτων στα οποία ζουν οικογένειες με μικρά παιδιά. Βάσει, μάλιστα, της δικής της μαρτυρίας, από το σημείο περισυνελλέγησαν 25 κάλυκες.

Οι Αρχές αναζητούν τον άνδρα και ερευνάται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενώ γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό του και με τη χρήση καμερών ασφαλείας.





