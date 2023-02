Πολιτική

Qatar Gate – Δημητρακόπουλος: Το ευρωκοινοβούλιο θέλει την Καϊλή ως τρόπαιο

Ο συνήγορος της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της υπόθεσης.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, για την υπόθεση.

Ερωτηθείς γιατί η Εύα Καϊλή δεν συνεργάζεται με τις Αρχές για να αφεθεί ελεύθερη είπε πως, «προϋπόθεση για να συνεργαστεί είναι να έχει κάνει κάτι, όταν την ρώτησα αν έχει κάνει κάτι με το Κατάρ, είπε ‘’όχι’».

Σημείωσε πως, όταν η Καϊλή πήγε στο Κατάρ με εντολή της Μέτσολα, μία φορά και μίλησε για εργασιακές σχέσεις.

«Από την πρώτη στιγμή πιέζεται να παραδεχθεί πράγματα που δεν έχει κάνει. Το περιβάλλον της, της έλεγε να υπογράψει πράγματα που δεν έχει κάνει και σε δυο μέρες θα είναι ελεύθερη», ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και συμπλήρωσε:

«Έρχονται στιγμές που λέει: ‘να υπογράψω να δω το παιδί μου’, την άλλη μέρα λέει :’ τι να υπογράψω αφού δεν μπορώ να τεκμηριώσω πως το έχω κάνει’».

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε «υποκριτές» τους μετέχοντες στο Ευρωκοινοβούλιο, σημειώνοντας πως, «οι ποινικές υποθέσεις δεν ξεκαθαρίζονται από το Κοινοβούλιο, αλλά από τα δικαστήρια» και τους κατηγόρησε πως «ψάχνουν μία εμβληματική προσωπικότητα, για να καταδικαστεί. Για να πουν ότι όποιος παρεκκλίνει, διώκεται. Είναι υποκριτές. Την θέλουν ως τρόπαιο».

Τέλος, ανέφερε πως αν είχαν εξεταστεί τα στοιχεία, η Εύα Καϊλή θα είχε αθωωθεί και επαναλαμβάνοντας περί κακής μεταχείρισής της από τη βελγική Δικαιοσύνη, είπε ότι, στην τελευταία επίσκεψη της κόρης της στη φυλακή, το 24 μηνών κοριτσάκι κρύφτηκε πίσω από μία καρέκλα για να μείνει μαζί της.

