Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: με την κατάθεση αστυνομικού συνεχίζεται η δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται για 10 ημέρα η δίκη για την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπνού.

Με την κατάθεση μάρτυρα αστυνομικού συνεχίζεται για 10η μέρα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, ύστερα από άγρια οπαδική επίθεση που δέχθηκαν στην περιοχή της Χαριλάου.

Πρόκειται για αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης που συμμετείχε στις έρευνες για τη σύλληψη των κατηγορουμένων. Είναι ο δέκατος κατά σειρά μάρτυρας στο σύνολο των 26 που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο για την υπόθεση.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχαν εξεταστεί οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου το οποίο διήλθε τυχαία από το σημείο, την ώρα της φονικής επίθεσης. Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις που δέχθηκαν τόσο από το δικαστήριο όσο κι από τους παράγοντες της δίκης, οι δύο μάρτυρες (οδηγός και συνοδηγός) δεν ήταν σε θέση να εισφέρουν ουσιαστικά στοιχεία για την επίθεση, επικαλούμενοι άλλοτε την αδυναμία τους να θυμηθούν λεπτομέρειες κι άλλοτε την κακή οπτική επαφή που είχαν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση, το δικαστήριο θα διακόψει τη διαδικασία έως τις 2 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

“Άγιος Στυλιανός” - δικηγόρος μητέρας: στο επισκεπτήριο έβλεπε ένα παιδί δυνατό και ζωηρό (βίντεο)