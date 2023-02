Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων από 47χρονο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του, όμως χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Την μάχη για τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο 47χρονος νοσηλευόταν τις τελευταίες τρεις βδομάδες και παρά την προσπάθεια των γιατρών η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε.

Προχώρησε όμως σε μία γενναία πράξη. Με τη συγκατάθεση της οικογένειάς του έγινε δωρεά οργάνων.

Η ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προχώρησε σε λήψη οργάνων. Έτσι οι νεφροί και το ήπαρ δίνουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους που είχαν ανάγκη.

