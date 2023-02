Κοινωνία

Αιγάλεω: “μπουκαραν” με κλεμμένο αυτοκίνητο σε κοσμηματοπωλείο (εικόνες)

Οι δράστες έσπασαν τα ρολά και τη τζαμαρία και έκλεψαν εμπόρευμα.

Άγνωστοι δράστες εμβόλισαν τα ξημερώματα με κλεμμένο αυτοκίνητο την βιτρίνα κοσμηματοπωλείου, στην περιοχή του Αιγάλεω, και αφαίρεσαν κοσμήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 05:30 π.μ., οι δράστες αφού εμβόλισαν την βιτρίνα και έσπασαν τα ρολά του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα, εισέβαλαν στον χώρο και αφαίρεσαν κοσμήματα. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε άλλο αυτοκίνητο και έφυγαν με ταχύτητα από το σημείο.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

