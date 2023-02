Κόσμος

Μπλίνκεν σε Τσαβούσογλου: Η κυβέρνηση Μπάιντεν υποστηρίζει την Τουρκία για τα F- 16

Με τον Τούρκο ομόλογό του συναντήθηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν πάει στην Άγκυρα να δει τον Ερντογάν.

«Η αλληλεγγύη που επιδεικνύεται σε δύσκολες στιγμές έχει πάντα θετική επίδραση στις σχέσεις», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν. Για την Ελλάδα επανέλαβε ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια καταστροφή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και ότι πρέπει να γίνουν ειλικρινή βήματα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε «ξέρετε, όταν ήρθε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, όπως σας είχα πει στη δήλωση που δώσαμε στον Τύπο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια καταστροφή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας ή να λύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε δύσκολες μέρες. Πρέπει να κάνουμε ειλικρινή βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι «η αλληλεγγύη που επιδεικνύεται σε δύσκολες στιγμές έχει πάντα θετική επίδραση στις σχέσεις και συμβάλλει σε αυτήν. Τα θέματα στα οποία διαφωνούμε με τις ΗΠΑ είναι ήδη ξεκάθαρο, αλλά η επιθυμία μας είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας εστιάζοντας στη θετική ατζέντα».

«Αναμένουμε να αρθούν οι κυρώσεις το συντομότερο δυνατό», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει το αίτημα για τα F-16.

Ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. «Ήμασταν εταίροι του προγράμματος F-35 σχετικά με τα F-35. Λόγω κυρώσεων CAATSA, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35. Αυτή ήταν μια μονόπλευρη απόφαση, όχι απόφασή μας. Ως εκ τούτου, πληρώσαμε ένα ποσό 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να περιμένουμε επιστροφή χρημάτων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και για αυτό το θέμα», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να παράσχει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια για υποστήριξη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν υποστηρίζει την Τουρκία στο θέμα των F-16. Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε: «Δεν μπορώ να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για το F-16. Είμαι σε επαφή με το Κογκρέσο».

Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι υποστηρίζουν σθεναρά τη συμμετοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. «Όλα τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ εργάζονται δίπλα δίπλα στο το στρατιωτικό πεδίο. Η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ θα αυξήσει την ασφάλεια», ανέφερε.

