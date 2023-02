Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και τα ξεκινήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Η νέα Σελήνη στους Ιχθύς, μας δείχνει ότι αν κάνουμε μία νέα επιλογή στα ξεκινήματα θα έχει επιτυχία και θα είναι μια περίοδος που... μοιράζουμε αγάπη.

Επαγγελματικοί προβληματισμοί θα υπάρχουν όμως η βοήθεια των φίλων θα δώσει λύσεις. Θα ευνοηθούν νέα σχέδια που όμως δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολές.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, που έλειπε ορισμένες ημέρες από την εκπομπή, καθώς υποβλήθηκε σε μια μικρή, επιτυχή, χειρουργική επέμβαση, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός -12χρονη: Στην ανακρίτρια έξι κατηγορούμενοι για βιασμό

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι