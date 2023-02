Αθλητικά

Μαρσέλο: Φήμες για πρόταση της Αλ Νασρ

Τι μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ για τον παίκτη που δεν πρόλαβε να…χρονίσει στον Ολυμπιακό.

Ολιγόμηνη ήταν η παρουσία του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος, άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τους «μερένχες», είχε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, όμως εδώ και καιρό ήταν εκτός πλάνων του Μίτσελ.

Πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Ιταλίας αναφέρουν πως ο 34χρονος αριστερός μπακ έχει στα χέρια του πρόταση από την Αλ Νασρ για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου θα βρεθεί ξανά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα αγωνίστηκε μόλις σε 10 αγώνες (5 για το πρωτάθλημα, 2 για το Europa League και 3 για το Κύπελλο), σημειώνοντας 3 γκολ, όλα το Κύπελλο Ελλάδας.

