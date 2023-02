Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: στο Κίεβο ο Αμερικανός Πρόεδρος

Κόσμος

"Αιφνιδιαστική" επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί ο Τζο Μπάιντεν. Η βόλτα στους δρόμους με τον Βολιντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να περπατά με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ακούγονται και οι σειρήνες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες στον πόλεμο με την Ρωσία.

Πολλοί δυτικοί ηγέτες αναμένεται να επισκεφθούν αυτές τις ημέρες το Κίεβο για να τιμήσουν την αντίσταση των Ουκρανών στην ρωσική εισβολή.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023





