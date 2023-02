Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Αστυνομικός: Κατηγορούμενος είπε ότι η επίθεση ήταν για αντίποινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την κατάθεση του αστυνομικού συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τι είπε κατηγορούμενος κατά τη σύλληψή του.

Στο χρονικό των συλλήψεων των 12 κατηγορούμενων, τις πρώτες τους αντιδράσεις και τις θέσεις που μετέφεραν στους αστυνομικούς ως προς τον βαθμό εμπλοκής τους στην άγρια οπαδική επίθεση, αλλά και όσα προηγήθηκαν αυτής, αναφέρθηκε αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, με την εξέταση του οποίου συνεχίζεται για 10η μέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Στηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την κατάθεσή του στην εκδοχή που μετέφερε στην Υπηρεσία του ο τρίτος κατηγορούμενος, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η επίθεση εκδηλώθηκε ως «αντίποινα» σε προγενέστερο οπαδικό επεισόδιο που είχε διαδραματιστεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όταν «οπαδοί του Άρη κυνήγησαν οπαδούς του ΠΑΟΚ». Κατά την ίδια εκδοχή, η απόφαση να μεταβούν στη Χαριλάου ελήφθη από τον πρώτο κατηγορούμενο (σ.σ. που συνελήφθη χρονικά πρώτος), για τον οποίο τονίστηκε ότι ήταν εκ των ηγετικών στελεχών κεντρικού συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ, όπου «έκανε κουμάντο στις μικρότερες ηλικίες». Από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο ξεκίνησε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διαδρομή των κατηγορουμένων προς τη Χαριλάου.

«Άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα και να συγκεντρώνονται στον σύνδεσμο. Η απόφαση να διαπράξουν το έγκλημα πάρθηκε από όλους», είπε ο αστυνομικός και αναφέρθηκε στις θέσεις που έλαβαν μέσα στα τρία οχήματα, διάταξη που -όπως πρόσθεσε- ήταν προϊόν των σχέσεών τους, δηλαδή «ποιος ήταν περισσότερο γνωστός με τον άλλον».

«Μετέβησαν όλοι μαζί. Έκαναν βόλτες στην περιοχή, απέφυγαν να κινηθούν μπροστά από το γήπεδο του Άρη», συνέχισε την κατάθεσή του ο αστυνομικός και αναφέρθηκε στην ερώτηση που απηύθυναν οι δράστες για το τι ομάδα είναι οι παθόντες. Όταν έλαβαν την απάντηση ότι είναι Άρης «κινήθηκαν σχεδόν όλοι μαζί», είπε ο μάρτυρας, προσδιορίζοντας το τρίτο αυτοκίνητο ως το όχημα που ήταν πιο κοντά στα σκαλοπάτια της οικοδομής επί της οδού Γαζή, όπου εκδηλώθηκε η επίθεση.

Ο ίδιος κατονόμασε αυτούς που κρατούσαν το δρεπάνι, το κάραμπιτ και το ξύλινο στειλιάρι, όπλα τα οποία εντοπίστηκαν, ενώ κατονόμασε και το πρόσωπο που κρατούσε μαχαίρι, το οποίο όμως δεν βρέθηκε κατά τις έρευνες. Επιπλέον, κατονόμασε -με βάση τα βίντεο που επισκοπήθηκαν από την Υπηρεσία του- τα τέσσερα άτομα που «έφυγαν τελευταία πάνω από τον Άλκη» και προέρχονταν από τα δύο πρώτα οχήματα.

«Πήγαν για να βλάψουν...», ανέφερε σε σχετική ερώτηση της πολιτικής αγωγής, ενώ αναφορικά με τη θέση που διατύπωσαν οι κατηγορούμενοι ως προς τα θανατηφόρα χτυπήματα του 19χρονου ανέφερε: «Όσοι παραδέχθηκαν ότι χτύπησαν, είπαν ότι χτύπησαν τον κολλητό του».

«Επέζησε χάρη στην άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ»

Για τον τραυματισμένο φίλο του Άλκη, ο μάρτυρας σημείωσε ότι «επέζησε χάρη στην άμεση ανταπόκριση των διασωστών του ΕΚΑΒ, διαφορετικά ενδεχομένως να είχε κι αυτός μοιραία κατάληξη».

Ένταση επικράτησε προς στιγμήν, όταν ο μάρτυρας αναφέρθηκε στο ποινικό παρελθόν του 12ου κατηγορούμενου («κατηγορήθηκε για ληστεία»), με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής να απευθύνεται προς τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, λέγοντάς του «τι με κοιτάζεις έτσι» και συγγενείς του Άλκη να του φωνάζουν να σκύβει το κεφάλι.

Η δίκη διεκόπη για λίγη ώρα και θα συνεχιστεί με την εξέταση του ίδιου μάρτυρα.