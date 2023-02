Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: συνελήφθη γνωστός τράπερ για οπλοκατοχή

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά τον έλεγχο στο όχημα που επέβαιναν τρία άτομα.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας γνωστός τράπερ για παράνομη οπλοκατοχή μαζί με ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα.

Συγκεκριμένα, στις 02:15 στη γέφυρα Βρυούλων η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσε τυπικό έλεγχο στο όχημά τους και εκεί εντόπισαν στο τσαντάκι του 26χρονου τράπερ ένα όπλο 22 χιλιοστών με πέντε σφαίρες και μικροποσότητα χασίς.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες επίσης στον 24χρονο οδηγό αλβανικής καταγωγής, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα χασίς και μαχαίρι, αλλά και σε έναν 22χρονο Γεωργιανό που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Μετά τη σύλληψη οι τρεις τους οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας.

