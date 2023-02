Life

Nationan Geographic: Η Αλόννησος στους κορυφαίους καταδυτικούς προορισμούς

Νέα διάκριση για το νησί των Σποράδων, που ακόμα μία φορά επιβραβεύεται για τον καταδυτικό του τουρισμό.

Νέα σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Αλόννησος μέσα από την πρόσφατη δημοσίευση πλήρη οδηγού, από το National Geographic, σχετικά με τα καλύτερα καταδυτικά σημεία του κόσμου.

Ο οδηγός με τίτλο «Α Diver's Guide To The World» είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας διακεκριμένων συγγραφέων που ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη, προκειμένου να καταλήξουν στους 50 πιο εντυπωσιακούς και ποιοτικούς καταδυτικούς προορισμούς.

Στον κατάλογο με τα προτεινόμενα μέρη η Αλόννησος, που είναι η μόνη ελληνική περιοχή, καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Επιπλέον, η λίστα «φιλοξενεί» προορισμούς από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μοζαμβίκη, τις Φιλιππίνες, τη Μάλτα, τη Γαλλία, τις Σεϋχέλλες, τον Ισημερινό, το Μπελίζ, την Ινδονησία, την Τανζανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλική Πολυνησία τη Μαδαγασκάρη, την Ταϋλάνδη, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, τη Χιλή, το Κουρακάο και πολλά εξωτικά νησιά. Όπως αναφέρεται στον οδηγό, «η Αλόννησος λειτουργεί ως αληθινή σειρήνα για τους αυτοδύτες. Εδώ κάθε βουτιά έχει την αυθεντική αίσθηση της εξερεύνησης, της περιπέτειας και της αναζωογόνησης».

Παράλληλα, οι αρθογράφοι που είχαν επισκεφτεί το νησί στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής του Γραφείου ΕΟΤ των ΗΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Αλοννήσου, αναδεικνύουν το φυσικό θαλάσσιο πάρκο, τις περιπατητικές διαδρομές, την τοπική κουζίνα, αλλά και την προοπτική ανοίγματος νέων υποβρύχιων μουσείων στην Αλόννησο. «Χτίζουμε μέρα με τη μέρα τη νέα ταυτότητα του νησιού ως προορισμού καταδύσεων και ειδικών μορφών τουρισμού.

Είναι δικαίωση πως κάθε χρόνο κερδίζουμε τις εντυπώσεις διεθνώς και αποσπούμε μεγαλύτερα μερίδια από τις αγορές του εξωτερικού. Δεν είναι σύμπτωση πως μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου της περασμένης σεζόν, η Αλόννησος σημείωσε αύξηση περίπου 9% σε σύγκριση με το 2019 και 30% σε σχέση με το 2021 ενώ η επισκεψιμότητα συντηρήθηκε μέχρι τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης.

