Δένδιας: Τουρκία και Συρία χρειάζονται τεράστια βοήθεια και στήριξη

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ανάγκη τεράστιας βοήθειας και στήριξης στην Τουρκία και τη Συρία που επλήγησαν από μία «βιβλική καταστροφή», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Θα έχω την ευκαιρία, ευθύς εξαρχής, να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για την επίσκεψή μου στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας και, πέραν αυτού, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα θύματα του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία. Λυπάμαι που το λέω, επρόκειτο για μια βιβλική καταστροφή, πρωτοφανή. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μια τεράστια βοήθεια και μια τεράστια στήριξη», δήλωσε ο Ν. Δένδιας.

Εξάλλου, πρόσθεσε ο Ν. Δένδιας, ότι σήμερα το Συμβούλιο θα εξετάσει μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως η Ουκρανία, τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, αλλά και ζητήματα που εγείρουν η κλιματική αλλαγή και η τεράστια πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος.

