“Το Πρωινό” - Παύλος: θα πηγαινοέρχομαι στην Ελλάδα βίντεο)

Τι δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος.

Στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 μίλησε έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια ο γιος του τεως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος.

Μεταξύ άλλων, ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι θα πηγαινοέρχεται στην Ελλάδα, ότι σύντομα θα μιλήσει σε κάποια συνέντευξη αλλά και το ότι αν και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει διαδικασίες, ίσως πραγματοποιηθεί μνημόσυνο για τη μνήμη του πατέρα του στο Λονδίνο.

Όσον αφορά την παραμονή του στην Ελλάδα, όπως είπε "θα πηγαινοερχόμαστε, έχουν τα παιδιά σχολείο ακόμα".

Για το μνημόσυνο που ακούγεται ότι θα γίνει στο Λονδίνο στη μνήμη του πατέρα του, ανέφερε: "Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια οργάνωση για αυτό, αλλά έχει πολύ κόσμο στην Αγγλία και στην Ευρώπη γενικώς που τον αγαπούσαν και ίσως κάνουμε κάτι για αυτόν τον λόγο. Το χθεσινό μνημόσυνο ήταν κάτι δικό μας, για την Ελλάδα για όσους τον ήξεραν και τον αγαπούσαν κι έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε κάπως ιδιωτικό, και στο μέλλον μπορεί να κάνουμε και στην Αγγλία κάτι. Στο μνημόσυνο στην Αθήν ήταν όλοι οι συμμαθητές του που υπάρχουν ακόμα και συνεργάτες και φίλοι από τα παλιά τα χρόνια".

Όπως τόνισε κλείνοντας για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, "για μένα ήταν ο πατέρας μου ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον κόσμο" ενώ είπε ότι η ψυχολογία της μητέρας του είναι πολύ καλή.

