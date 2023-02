Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη στον ΑΝΤ1: οι καινοτομίες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία (βίντεο)

Όλα όσα είπε η υφυπουργός υγείας Ζωή Ράπτη για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία αλλά και την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Για το εθνικό σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

“Το Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία αφορά τη στρατηγική που θέλουμε για τη χώρα μας την επόμενη δεκαετία. Αυτή η στρατηγική μιλά για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, ενηλίκων, των υπερηλίκων συμπολιτών μας, αλλά και των συναδέλφων μας στη δουλειά, εργαζομένων, ανθρώπων που πάσχουν από αυτισμό, ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί, ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με διατροφικές διαταραχές.”, είπε αρχικά η υφυπουργός.

Όπως τόνισε η υφυπουργός, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν ήδη εκδοθεί 56 άδειες λειτουργίας νέων δομών και υπηρεσιών σε όλη τη χώρα οι οποιες είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και υλοποιούνται μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Στο σύνολο είναι για 106 δομές. Το ύψος είναι 56 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον κάλεσε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο είναι σε διαβούλευση το σχέδιο να μπουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους καθώς ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, φάνηκε η μεγάλη σημασία της ψυχικής υγείας.

Σχετικά με τις καινοτομίες του νέου σχεδίου, όπως τόνισε, “φέρνει καινούργια κέντρα ημέρας για την υποστήριξη των εφήβων, κέντρα τα οποια θα υποστηρίζουν την οικογένεια ολιστικά, θα έχουμε κέντρα για την υποστήριξη των εργαζομένων και παράλληλα νέα κέντρα που θα βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση στην ψύχωση. Παράλληλα θα δημιουργηθούν και νέες δομές για τον αυτισμό."

Όσον αφορά τις ελλείψεις σε προσωπικό στα νοσοκομεία, η Ζωή Ράπτη αναφέρθηκε σε μία προκήρυξη που αναμένεται για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

