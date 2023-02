Πολιτική

Oικονόμου: Η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις δηλώσεις Μπλίνκεν από την Τουρκία, τους πλειστηριασμούς, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κρήτη και την Άννα Νικολάου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αν μελετάται σχέδιο ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να αγοράσουν τα δάνειά τους από τα funds.

«Η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη. Πολιτικές που έχουν αναδείξει αρκετά θετικά αποτελέσματα όπως και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και οι διμερείς ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της η οποία σύντομα θα ισχύσει, για ένα νέο πλαίσιο δόσεων και πλαίσιο προστασίας για τους πιο ευάλωτους. Δημιουργούμε εργαλεία, όχι για να διαιωνίζεται το πρόβλημα αλλά για να δίνουμε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με ιδιαίτερη πρόνοια και προστασία για τους πιο ευάλωτους», απάντησε ο κ. Οικονόμου.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη Μπλίνκεν και τις θέσεις του για τα F16 στην Τουρκία, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως αυτή η επίσκεψη είναι εξαιρετικά θετικό γεγονός ενώ οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Ανέφερε πως όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή σκηνή θα είναι στο τραπέζι και πως οι θέσεις του κ. Μπλίνκεν είναι γνωστές. «Η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ ανάλογα με τις σχέσεις τους με άλλες χώρες. Σταθμίζουμε φυσικά τι γίνεται στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει φροντίσει με την πολιτική της να είναι μια χώρα απολύτως ασφαλής. Οι δικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι πολλά κεφάλαια μπροστά από αυτά που προσπαθεί να κατοχυρώσει η Τουρκια, αν και όποτε τα κατοχυρώσει», τόνισε.

Για την συνάντηση του κ. Μπλίνκεν και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως είναι πολύ θετικό που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντάται με πολιτειακούς παράγοντες. Σημείωσε επίσης ότι η στάση κομμάτων και προσώπων έχει καταγραφεί και είναι γνωστή με τη συμπεριφορά τους στο κοινοβούλιο καθώς είναι γνωστό ποιοι ψήφισαν τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και ποιοι τις καταψήφισαν.

Για την ατζέντα στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό απάντησε πως περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα ζητήματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τις σχέσεις με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ.

Σε ερώτηση με αφορμή δήλωση του κ. Σκρέκα περί ύπαρξης τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης και αν υπάρχει ενδιαφέρον από ΗΠΑ, απάντησε πως όλες οι κινήσεις της χώρας μας στην αξιοποίηση ενδεχόμενων κοιτασμάτων είναι μετρημένες, καλά σχεδιασμένες και στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας.

«Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην άδικη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και χωρίς μισόλογα στέκεται στο πλευρό του δικαίου, της αξιοπρέπειας. Αυτή η στάση αναγνωρίζεται και σε επίπεδο εταίρων και σε επίπεδο συμμάχων», απάντησε σε ερώτηση να οι ΗΠΑ θα μας ζητήσουν στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.

Για το ζήτημα με την κα Νικολάου και αν ισχύει η υποψηφιότητά της ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε πως η πανδημία δεν ήταν πρόσχημα αλλά πραγματικότητα. Και πρόσθεσε: «Η κα Νικολάου έχει δώσει τις δικές της εξηγήσεις. Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων είναι σε εξέλιξη και σταθμίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τους υποψηφίους. Η κα Νικολάου ισχυρίζεται ότι το πόρισμα του ΣΔΟΕ που ήρθε σε χρόνο ρεκόρ στην κατοχή της εφημερίδας σας, την αδικεί. Θα σταθμιστούν όλα τα δεδομένα. Υποψηφίους ανακηρύσσουν τα πρωτοδικεία».

«Θα κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Νικολάου στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ ενώ κατηγορείται από τις αρχές για κατάχρηση δημοσίου χρήματος; Αν όχι οφείλει να την διαγράψει σήμερα κιόλας τόσο από τις λίστες των ψηφοδελτίων όσο και από αυτές του κόμματος της ΝΔ», είχε δηλώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.

Για τα περί κυβέρνησης ηττημένων ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως οι πολίτες με τις εκλογές και τη ψήφο τους διαμορφώνουν τα αποτελέσματα. «Όσα βλέπουμε και παρακολουθούμε, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την άποψη που έχει ο καθένας βλέποντας την πορεία της χώρας, μας επιτρέπει να έχουμε απόλυτη αισιοδοξία ότι η κοινωνία θα επιβραβεύσει την πολιτική μας και στην ενισχυμένη αναλογική θα δώσει στη ΝΔ εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης στερείται θετικής πρότασης και θετικής προοπτικής. Το μόνο τους μέλημα είναι πώς θα εμποδίσουν τη ΝΔ να κυβερνήσει. Η συγκολλητική τους ύλη δεν είναι τίποτα άλλο από το μένος τους για τη ΝΔ και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γι' αυτό και δεν κινούνται στο φως και στο προσκήνιο αλλά στο παρασκήνιο με μυστικές, υπόγειες συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι έχουν ελπίδα επιτυχίας στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής, εκεί που οι πολίτες θα συγκρίνουν την αξιοπιστία και τις προτάσεις και θα αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποια πολιτική είναι ικανή να μας οδηγήσει στην Ελλάδα της επόμενης ημέρας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά υπόθεση μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών από εταιρεία στην οποία ήταν διευθύνων σύμβουλος ο κ. Μπρατάκος, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως πρόκειται για ρύθμιση από το 2019 η οποία εξυπηρετείται κανονικά ενώ ο κ. Μπρατάκος έχει παραιτηθεί από τη θέση αυτή από το 2020. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα», τόνισε.

Σε ερώτηση για την κάρτα εργασίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως πρόκειται για μέτρο προς όφελος των εργαζόμενων, αποδεκτό από το σύνολο του κόσμου της εργασίας, το οποίο επεκτείνεται και διασφαλίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Για το ενδεχόμενο νέου μεταναστευτικού ρεύματος από τις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, απάντησε πως η χώρα μας είναι συνεχώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Είπε επίσης ότι μέριμνα της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας είναι να ανοικοδομηθεί η περιοχή και οι άνθρωποι να παραμείνουν εκεί.

Ερωτηθείς αν η Ευρώπη κλείνει την πόρτα σε πληγέντες από το σεισμό από τη Συρία, απάντησε πως και στη Συρία παρέχεται βοήθεια μέσω του διεθνούς μηχανισμού. «Είναι αυτονόητο πως αν υπάρχει θέμα στήριξης των ανθρώπων που θα χρειαστεί να φύγουν, η διεθνής κοινότητα θα πάρει τις αποφάσεις της. Προτεραιότητα όμως είναι να στηριχθούν τα κράτη και κυρίως ο κόσμος για να συνεχιστεί η ζωή εκεί», πρόσθεσε.

Για το θέμα της συνέχισης των ΜΟΕ με την Τουρκία δήλωσε πως η Ελλάδα δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του διαλόγου και πως υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, προδιαγραφές και προϋποθέσεις.

Για το χρόνο των εκλογών και αν είναι τυχαίο που όλα τα νομοθετήματα έρχονται μέχρι τις 10 Μαρτίου, απάντησε πως όσο το κοινοβούλιο είναι ανοικτό η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το χρόνο. «Για το χρόνο των εκλογών δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Είναι όλα γνωστά εκτός από την ημερομηνία», συμπλήρωσε ενώ την ίδια απάντηση έδωσε και με αφορμή δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Market Pass: Αύριο ανοίγει πλατφόρμα

Από αύριο και την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην κάρτα αγοράς. Δικαιούχοι είναι περίπου το 85% των ελληνικών νοικοκυριών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αναφέρθηκε αναλυτικά στο πώς προσδιορίζονται οι δικαιούχοι του νέου μέτρου στήριξης. «Η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως συγκεκριμένα όρια τα οποία ξεκινούν από 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με ανώτατο όριο τα 1000 ευρώ αγορές».

Πρόσθεσε ότι από την ερχόμενη Τετάρτη το Καλάθι του Νοικοκυριού διευρύνεται κατά 9 κατηγορίες προϊόντων. Από τις 51 κατηγορίες που ισχύουν σήμερα θα πάμε στις 60 ενώ από την ίδια μέρα μπαίνει σε εφαρμογή και το Σαρακοστιανό Καλάθι».

Ακόμη εντός ενός μήνα υποχρεώνονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αλλάξουν τα ταμπελάκια τιμών ώστε να αναγράφονται με μεγάλα γράμματα η τιμή ανά μονάδα, λίτρο ή κιλό, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ή πολύ περισσότερο εξαπάτηση του καταναλωτή σε σχέση με τις ενδεχόμενες αλλαγές συσκευασίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι εντείνονται οι έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα όταν εντοπίζονται παραβάσεις. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε μια σειρά εργαλείων που δημιουργήθηκαν όπως είπε από την κυβέρνηση για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Αναφέρθηκε στην εφαρμογή e-katanalotis, στο όριο που τέθηκε στο ποσοστό κέρδους και στην ίδρυση της ΔΙΜΕΑ της υπηρεσίας που κάνει καθημερινά ελέγχους και με ηλεκτρονικά συστήματα πλέον.

Αντέτεινε ότι στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε κανένας ελεγκτικός μηχανισμός και ούτε είχε επιβληθεί κανένα πρόστιμο καθώς απουσίαζαν και τα εργαλεία αλλά και οι άνθρωποι που θα στήριζαν τις δραστηριότητες αυτές.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας στα αγαθά είναι παγκόσμιο. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να ρίξουμε λευκή πετσέτα αντίθετα είναι ένα γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», τόνισε.

Επεσήμανε πως όπως δείχνουν τα επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώνεται και είναι χαμηλότερος από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτό δε σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε αλλά σημαίνει ότι οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα και είμαστε στο σωστό δρόμο και συνεχίζουμε την προσπάθεια».

Υπογράμμισε ακόμη: «Σε όλη τη διάρκεια της μακράς και δύσκολης περιόδου των κρίσεων είμαστε δίπλα στην κοινωνία κι έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν αφήνουμε κανέναν αβοήθητο και έτσι θα συνεχίσουμε όσο οι κρίσεις επιμένουν».

Ασχολήθηκε στη συνέχεια με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις εταιρείες security.

Αναφέρθηκε με αφορμή αυτή, στη μείωση της ανεργίας, τη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και στην προετοιμασία και μίας ακόμη που θα έρθει να προστεθεί στις δύο προηγούμενες, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

«Ταυτόχρονα μια σημαντική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας και ο σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων», είπε επισημαίνοντας ότι ένα σημαντικό εργαλείο είναι στο πλαίσιο αυτό η θέσπιση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που επίσης συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους, λειτουργώντας προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος.

Πρόσθεσε ότι άνοιξε ήδη από την περασμένη Πέμπτη η σχετική πλατφόρμα και οι εργαζόμενοι που τους αφορά μπορούν ψηφιακά να δηλώνουν την ώρα προσέλευσης στη δουλειά τους.

«Η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση των αποδοχών με μια σειρά από μέτρα, φοροαπαλλαγές, λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές είναι ένας βασικός μας στόχος. Δεν είναι όμως ο μόνος», τόνισε επισημαίνοντας ότι εξίσου σημαντική πλευρά είναι οι όροι που δουλεύουν οι άνθρωποι και καθορίζουν την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Πέρασε στη συνέχεια στη ΚΥΑ για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους καλλιτέχνες αναφέροντας ότι η κυβέρνηση εξηγώντας με ειλικρίνεια, με σαφήνεια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει, εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα το Ενωσιακό Δίκαιο αλλά και το Εθνικό Πλαίσιο Διαβάθμισης Ακαδημαϊκών Προσόντων τήρησε τη δέσμευσή της, τη δέσμευση που δόθηκε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Συνόψισε στις δεσμεύσεις της συνάντησης με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών και ανέλυσε πώς αυτές υλοποιούνται με βάση την ΚΥΑ.

«Επαναλαμβάνω πως η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της γι αυτά που μπορούν να γίνουν. Τα υπόλοιπα που αφορούν την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο δημόσιο για θέσεις που δεν έχουν σχέση με την άσκηση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος με τη βαθμίδα ΤΕ, είναι εκτός συνταγματικής τάξης και ακαδημαϊκής διαβάθμισης προσόντων κατά τον Οργανισμό, τον ΕΟΠΕΠ και προκαλούν αρνητικές αντανακλαστικές παρενέργειες σε μια σειρά από κλάδους. Οι λύσεις πρέπει να είναι οριζόντιες και δίκαιες για όλους, όχι εμβαλωματικές και ευνοϊκές για ορισμένους μόνο κλάδους», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια μίλησε για την αναβάθμιση του «Ογκολογικού Κέντρου Μαριάννα Βαρδινογιάννη- Ελπίδα».

