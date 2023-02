Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: Νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο

Ο απολογισμός της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά την διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο και έδωσε στην Ουκρανία την διαβεβαίωση ότι θα έχει την ακλόνητη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην ρωσική εισβολή.

«Θα ανακοινώσω την αποστολή επιπλέον σημαντικών όπλων, κυρίως πυρομαχικών για τα συστήματα πυροβολικού, αντιαρματικών συστημάτων και ραντάρ αεροπορικής παρακολούθησης», δήλωσε στο Κίεβο ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Το νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, θα ανακοινωθεί αύριο.

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο ως «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης».

«Τζόζεφ Μπάιντεν, καλωσήρθατε στο Κίεβο! Η επίσκεψή σας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης προς όλους τους Ουκρανούς», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD