Χειροπέδες σε ληστή με... πλούσιο βιογραφικό

Ο 38χρονος διέπραττε ληστείες, κλοπές και απάτες σε καταστήματα. Πώς δρούσε και σε ποιες περιοχές.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 18ης Φεβρουαρίου στην Αγία Παρασκευή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Παλλήνης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 38χρονος , κατηγορούμενος για ληστεία, κλοπή, απάτη (τετελεσμένες και σε απόπειρα) κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, πρωινές ώρες της 17-2-2023 ο 38χρονος είχε διαπράξει ληστεία σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε χρηματικό ποσό από το ταμείο και πακέτα τσιγάρων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ληστείας, κλοπής και απάτης σε περιοχές του Γέρακα, του Χαλανδρίου και των Αμπελοκήπων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Παλλήνης και έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, επετεύχθη η ταυτοποίηση του 38χρονου, η πιστοποίηση της δράσης του και ο εντοπισμός του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην Αγία Παρασκευή, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο ρουχισμός και το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε κατά την εγκληματική του δραστηριότητα, χρηματικό ποσό και μέρος των αφαιρεθέντων πακέτων τσιγάρων.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του κατηγορούμενου σε -4- επιπλέον περιπτώσεις ληστείας, -4- κλοπής και -4- απάτης που διαπράχθηκαν από τα τέλη του μήνα Αυγούστου του 2022, σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικατζίδικο και κατάστημα fast food, σε Γέρακα, Χαλάνδρι και Αμπελοκήπους.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, ο 38χρονος στις περιπτώσεις ληστειών, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με χειρουργική μάσκα, εισερχόταν εντός των καταστημάτων ως πελάτης και με την απειλή μαχαιριού, αφαιρούσε χρηματικά ποσά και διέφευγε πεζός.

Ως προς τις περιπτώσεις κλοπών, μετέβαινε, σε πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου ανεφοδίαζε το όχημά του με καύσιμα και με το πρόσχημα της μη δυνατής πληρωμής με ηλεκτρονική κάρτα, αποχωρούσε για να φέρει μετρητά, χωρίς να επιστρέφει.

Στις περιπτώσεις απατών, μετέβαινε σε καταστήματα που εμπορεύονται προπληρωμένες κάρτες και ενώ οι υπάλληλοι προχωρούσαν στην έκδοση τους, ο 38χρονος προέβαινε στη βιντεοσκόπηση των απαιτούμενων κωδικών.

Στη συνέχεια, λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής πληρωμής ελλείψει του απαιτούμενου υπολοίπου, γνωστοποιούσε στους υπαλλήλους ότι δεν επιθυμεί τη συναλλαγή, αποχωρούσε και εξαργύρωνε τις κάρτες, κάνοντας χρήση των κωδικών που είχε υποκλέψει προηγουμένως.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

