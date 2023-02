Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Νέα εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δυναμική πρεμιέρα για την καινούρια εκπομπή του ΑΝΤ1, που παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στη νέα εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στις 24:00.

Πολίτες και δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση και στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Δημήτρη Μάντζο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά, οι τιμές «φωτιά» στα καύσιμα, τα προβλήματα της καθημερινότητας και η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πρεμιέρα την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή