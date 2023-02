Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Θάνατος παιδιού στην Ελλάδα

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για τον θάνατου του 6χρονου παιδιού και για την έξαρση των κρουσμάτων που καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη.

Μετά τους θανάτους παιδιών στη Βρετανία και την Ισπανία, ένα 6χρονο κορίτσι έχασε την ζωή του στην Ελλάδα, από την λοίμωξη που προκαλεί το βακτήριο Streptococcus pyogenes, δηλαδή ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α.

Το παιδί εισήχθη στο «Ιπποκράτειο Νοσοκομείο» της Θεσσαλονίκης.και ο αιμοτολογικός έλεγχος αποκάλυψε λοίμωξη από Streptococcus pyogenes, ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό και αντισώματα IgM έναντι του ιού Epstein–Barr (λοιμώδη μονοπυρήνωση).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Τη Δευτέρα 13/2/2023, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενημερώθηκε από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας σχετικά με το θάνατο εξάχρονου παιδιού που υπέστη σηπτικό σοκ. Το περιστατικό θανάτου δηλώθηκε στο ECDC από τον ΕΟΔΥ όπως προβλέπεται καθώς η καλλιέργεια αίματος ανέδειξε διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS - Streptococcus pyogenes).

Πρόκειται για ένα κοινό μικρόβιο το οποίο συναντάται πολύ συχνά και οι λοιμώξεις από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α δεν επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων στη χώρα μας. Εντούτοις, λόγω της πρόσφατης έξαρσης κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο ΕΟΔΥ έχει ζητήσει να δηλώνονται τα επιβεβαιωμένα περιστατικά στρεπτόκοκκου της ομάδας Α από τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ έχει αποστείλει συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και τελεί σε εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση κρουσμάτων.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό θανάτου από στρεπτόκοκκο Α μετά την έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη, και τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν υποδεικνύουν ότι υπάρχει ανησυχία για τη δημόσια υγεία της χώρας".

Τι είναι ο στρεπτόκοκκος

Ο στρεπτόκοκκος Α είναι μια λοίμωξη που συνήθως έχει ήπιες επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό και αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά τα οποία χορηγούνται για 24 ώρες. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η έγκυρη διάγνωσή του είναι πολύ σημαντική για την υγεία του ασθενούς. Μεταδίδεται σχετικά εύκολα όταν κάποιος έρθει σε στενή επαφή με τον νοσούντα, με τα σταγονίδια του βήχα του ή του φτερνίσματός του.

Σε κάποιες περιπτώσεις, συνήθως λιγοστές, ο στρεπτόκοκκος Α' προκαλεί σοβαρή ασθένεια καθώς το βακτήριο εισέρχεται στα αιμοφόρα αγγεία και προκαλεί σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο.

Πώς μεταδίδεται ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α;

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο, μέσω του βήχα και του φτερνίσματος ή από μια πληγή. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιθανό να φέρουν τα βακτήρια χωρίς να αισθάνονται αδιαθεσία ή να παρουσιάζουν συμπτώματα κάποιας λοίμωξης και παράλληλα να μπορούν να τα μεταδώσουν. Ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα.

Ποιες λοιμώξεις προκαλεί ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α;

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α προκαλεί λοιμώξεις στο δέρμα, τους μαλακούς ιστούς και την αναπνευστική οδό. Είναι υπεύθυνος για λοιμώξεις όπως αμυγδαλίτιδα, φαρυγγίτιδα, οστρακιά και μολυσματικό κηρίο μεταξύ άλλων. Οι λοιμώξεις αυτές σπάνια είναι σοβαρές και τα συμπτώματα υποχωρούν με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής

Τι είναι η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α;

Οι πιο σοβαρές λοιμώξεις που συνδέονται με το στρεπτόκοκκο της ομάδας Α προέρχονται από το διεισδυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α, (iGAS). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο έχει ανοιχτά τραύματα που επιτρέπουν στα βακτήρια να εισέλθουν στον ιστό, από βλάβες στην αναπνευστική οδό μετά από ιογενές νόσημα ή σε άτομο που έχει μειωμένη ανοσία σε κάποια λοίμωξη λόγω υποκείμενου νοσήματος ή φαρμακευτικής αγωγής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς;

Οι λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο προκαλούν διάφορα συμπτώματα όπως πονόλαιμο, πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους. Εάν το παιδί σας εμφανίζει αδιαθεσία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν:

Τα συμπτώματα του παιδιού δεν παρουσιάζουν βελτίωση

Το παιδί σας τρώει λιγότερο από το κανονικό

Το παιδί σας παρουσιάζει σημάδια αφυδάτωσης

Το μωρό σας είναι κάτω των 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 38? ή είναι μεγαλύτερο από 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 39 ? ή υψηλότερη

Το παιδί σας φαίνεται πολύ κουρασμένο ή ευερέθιστο

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση των λοιμώξεων;





Η καλή υγιεινή των χεριών και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας είναι σημαντική για να σταματήσει η εξάπλωση του παθογόνου. Μαθαίνοντας στο παιδί σας πώς να πλένει σωστά τα χέρια του με σαπούνι και ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, να χρησιμοποιεί χαρτομάντιλο για τον βήχα και το φτάρνισμα και να μένει μακριά από τους άλλους όταν αισθάνεται αδιαθεσία, μειώνετε τον κίνδυνο μετάδοσης και νόσησης από λοιμώξεις.

