Υδρογονάνθρακες - Κρήτη: Οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί

Ποιο ειναι το επόμενο κρίσιμο βήμα που περιμένει εναγωνίως η ελληνική πλευρά, που συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους στις έρευνες.

Την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά – νοτιοδυτικά της Κρήτης ανακοίνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Το επόμενο βήμα είναι η ερμηνεία των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί από τις έρευνες από την οποία θα εξαρτηθεί αν θα ακολουθήσει και η διενέργεια τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών ή -το πιθανότερο αυτή τη στιγμή- η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης περί τα τέλη του 2023.

Οι έρευνες ξεκίνησαν το Νοέμβριο και υλοποιήθηκαν για λογαριασμό των μισθωτριών εταιρειών ExxonMobil και Helleniq Energy από την εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων PGS σε περιοχές συνολικής έκτασης 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ οι έρευνες υπερέβησαν κατά πολύ τις ελάχιστες συμβατικές υποχρεώσεις καθώς συλλέχθηκαν συνολικά 12.278 χιλιόμετρα σεισμογραφικών δεδομένων έναντι των 6.500 χιλιομέτρων που προβλέπονταν ως ελάχιστη συμβατική υποχρέωση. Οι έρευνες πύκνωσαν το δίκτυο χαρτογράφησης του πυθμένα στις περιοχές εντός των παραχωρήσεων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, προσφέροντας για πρώτη φορά εικόνα και πληροφορίες για σημαντικές και αχαρτογράφητες περιοχές εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την επιτάχυνση των ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων. Σήμερα, γρηγορότερα από το αναμενόμενο, ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες στην περιοχή της Κρήτης. Μέσα σε δύο χρόνια προχωρήσαμε σε σεισμικές έρευνες σε 5 περιοχές, σε αντίθεση με μόλις 2 περιοχές, από το 2011 έως το 2020. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να δηλώσω πως αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ερευνών. Στόχος μας είναι να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 2025. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν το υπέδαφος της πατρίδας μας κρύβει μια νέα πιθανή πηγή πλούτου με κοιτάσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ρεαλισμό στις προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Ως αρμόδια κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τις συμβάσεις των παραχωρήσεων εκ μέρους του ελληνικού κράτους, είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι για την εξαιρετική συνεργασία μας με τους επενδυτές, οι οποίοι αύξησαν τις επενδύσεις τους και ολοκλήρωσαν με ταχείς ρυθμούς το ερευνητικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των δεδομένων προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για την είσοδο στην επόμενη φάση ερευνών».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ, Ρίκαρντ Σκούφιας, καλωσόρισε την ολοκλήρωση των ερευνών και σχολίασε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση όλων των σεισμογραφικών προγραμμάτων και είναι ένα ελληνικό επίτευγμα παγκόσμιας κλίμακας που έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρώπη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τους πόρους φυσικού αερίου της Ελλάδας με τρόπο που όχι μόνο μπορεί να αποφέρει οικονομικά και στρατηγικά οφέλη, αλλά και να υποστηρίξει την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, που αποτελεί τον απώτερο στόχο. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να εστιάσουμε στην ενίσχυση των πόρων και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτή την ιστορική δυναμική».

