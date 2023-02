Αθλητικά

Ατρόμητος - Λεβαδειακός: Οι Περιστεριώτες ελπίζουν ακόμη για τα play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τους τρεις βαθμούς της νίκης, μετά από πολλές εβδομάδες, οι παίκτες του Ατρόμητου διατηρούν ακόμη ελπίδες για τα play off της Super League.

Έπειτα από ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες και μία ήττα 2-1 στον Βόλο), ο Ατρόμητος επέστρεψε στα τρίποντα, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 1-0 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League και διατήρησε «ζωντανές» τις μαθηματικές ελπίδες του για να προλάβει το «τρένο» της 6ης θέσης και τη ζώνη των play off.

Εν αναμονή πάντα και της εκδίκασης -την Τετάρτη (22/2)- της έφεσης που κατέθεσε η ΑΕΚ για την τύχη του μεταξύ τους αγώνα (21η αγωνιστική), η ομάδα του Περιστερίου έφτασε στη νίκη χάρις στο γκολ του Ροτάριου, ενώ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες μετά το 70', για να απλοποιήσει τα πράγματα. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Λεβαδειακός, λόγω της αποβολής του Βήχου με δεύτερη κίτρινη στο 58’.

Μετά την πρώτη τελική στο ματς από τον Γερεμέγεφ στο 7ο λεπτό που δεν απείλησε τον Γιαννιώτη, ο Ατρόμητος κυριάρχησε στο γήπεδο. Με ιθύνοντα νου τον Γκονζάλες, ο οποίος «έκοβε κι έραβε» και ωραίες συνεργασίες από τα δεξιά με τον Κεσχρίντα, οι Περιστεριώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.

Στο 9’ το σουτ του Γκονζάλες πέρασε ψηλά άουτ, ενώ στο 11’ ο Ρομπάιγ από καλή θέση μέσα στην περιοχή πλάσαρε λίγο άουτ. Στο 22’ σε φάση διαρκείας στα καρέ του Λεβαδειακού, ο Ροτάριου έκανε καλό γύρισμα από τα δεξιά, αλλά ο Τζοβάρας δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρομπάιγ μπήκε στην περιοχή στην εξέλιξη της φάσης και έκανε το σουτ, αλλά ο Γκροφ ήταν καλά τοποθετημένος και μπλόκαρε.

Στο 31’ ο Ροτάριου μοίρασε ωραία στον προωθημένο Κεσχρίντα μέσα στην περιοχή, αυτός έκανε το σουτ, αλλά ο Τσάπρας τον σταμάτησε με ωραία επέμβαση μέσα στην περιοχή. Δύο λεπτά μετά (33’) ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους. Ο Γκονζάλες με εξαιρετική σέντρα μέσα στην περιοχή βρήκε τον Ροτάριου και αυτός με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι και στα δίχτυα.

Ο Λεβαδειακός το μόνο που κατέγραψε ως το ημίχρονο ήταν το σουτ του Παζ στο 45’+2’ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια κι άλλο ένα ωραίο μακρινό σουτ του Παναγιώτου, που μπλόκαρε ο Γιαννιώτης στη γωνία του.

Στο 52’ το γύρισμα του Κεσχρίντα, βρήκε τον Κιάρτανσον μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμα του Ισλανδού φορ πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Γκροφ, ενώ στο 58’ ο Βήχος που είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή στο ημίχρονο, πρόλαβε να δει δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό (η δεύτερη για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Καμαρά) κι άφησε τον Λεβαδειακό με παίκτη λιγότερο για το υπόλοιπο του αγώνα.

Δύο λεπτά μετά ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στο 2-0, όταν σε φάση διαρκείας στα καρέ του Λεβαδειακού, ο Αγκιμπού Καμαρά έκανε το σουτ αλλά ο Γκροφ τον σταμάτησε. Ο νεοαποκτηθείς γκολκίπερ της ομάδας αντέδρασε ακόμη πιο εμφατικά στο 77’ στη νέα προσπάθεια του Καμαρά από τα τρία μέτρα (έπειτα από γύρισμα του Κιάρτανσον), αποκρούοντας ενστικτωδώς την προσπάθεια του μεσοεπιθετικού του Ατρόμητου.

Ο Καμαρά έχασε και τρίτη μεγάλη ευκαιρία στο 83’ με το πλασέ του Καμαρά να χτυπάει στο δεξί δοκάρι και τη νέα προσπάθεια του Κιάρτανσον να βρίσκει ξανά σε ετοιμότητα τον Γκροφ. Ο Λεβαδειακός έχασε τη δική του μεγάλη στιγμή για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Περιστέρι, όμως στο 86’ η κεφαλιά του ολομόναχου Τσάπρα απ’ το φάουλ του Λιάγκα δεν αιφνιδίασε τον Γιαννιώτη που μπλόκαρε σε δύο χρόνους.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Έρλινγκμαρκ - Παζ, Παναγιώτου, Νταμπό, Βήχος, Γερεμέγεφ

Αποβολές: 58’ Βήχος (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Αθανασίου, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρουγγής, Γκονζάλες, Έρλινγκμαρκ (76’ Οικονομίδης), Καμαρά, Ροτάριου, Ρομπάιγ (60’ Τζοβάρας), Τζαβίδας (50’ λ.τρ. Κιάρτανσον).

*Στο φινάλε της προθέρμανσης των δύο ομάδων, ο Λούα Λούα αισθάνθηκε ενοχλήσεις κι έμεινε εκτός αποστολή. Τη θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Γιαννιώτας και στην αποστολή ο Κσβάρκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Ντεντάκης, Παζ, Τσάπρας, Παναγιώτου (46’ Βήχος), Μεχία (46’ Σκβάρκα. 61’ Λιάγκας), Νταμπό, Βρακάς (80’ Σακό), Γιαννιώτας (72’ Σαχπεκίδης), Νίκας, Γερεμέγεφ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής

Μητσοτάκης - Μπλίνκεν: Τα ενεργειακά, η ανατολική Μεσόγειος και η... φωτογραφία

Τουρκία: Νέος σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην πολύπαθη περιοχή