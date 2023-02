Αθλητικά

ΟΦΗ - Άρης: 3αρα οι Θεσσαλονικείς και... φουλ για play offs

Eπιβλητική νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».



Πολύ κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής του στα play offs βρίσκεται ο Άρης έπειτα από την επιβλητική νίκη του με 3-0 επί του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Τα γκολ των Λούκας Ρουπ (10’), Βλάντιμιρ Νταρίντα (30’) και Χουάν Ιτούρμπε (90') έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Απόστολου Τερζή που έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών σε όλες τις διοργανώσεις. Υποχρέωσε, παράλληλα, τους Κρητικούς να αρχίσουν να σκέφτονται τη διαδικασία των play out.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό από τις δυο ομάδες. Μόλις στο 4’, από ενέργεια του Νουά Ντικό, ο Ερικ Λάρσον με το δεξί έστειλε την μπάλα δίπλα από τη συμβολή των δοκών της εστίας του Χουλιάν Κουέστα. Στην αντίπερα περιοχή, μέσα σε ένα δίλεπτο ο Χρήστος Μανδάς έδιωξε σε κόρνερ τις δύο προσπάθειες του Αμπουμπακάρ Καμαρά (8’, 9’), αλλά η τρίτη φάση ήταν και η... φαρμακερή για τον Άρη. Από το κόρνερ του Ματέο Γκαρσία και προσπάθεια του Μάρβιν Πίρσμαν, η μπάλα έφτασε στον Ρουπ, με τον Γερμανό από κοντά να πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έχοντας την ψυχολογία με το μέρος τους, οι «κίτρινοι» θέλησαν να φτάσουν και σε δεύτερο γκολ. Πλησίασαν στο 24ο λεπτό, αλλά το βολέ του Νταρίντα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μανδά. Και το σημείωσαν στο ημίωρο, με τον Πίτερ Ετέμπο να κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Μάρκο Μπάκιτς, τον Ρουπ να φεύγει στην αντεπίθεση και να δίνει έτοιμο γκολ στον Νταρίντα, που δε λάθεψε απέναντι στον ανυπεράσπιστο Μανδά. Και για τον Τσέχο ήταν το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα.

Με αλλαγές σε πρόσωπα και σύστημα, ο Βάλντας Νταμπράουσκας προσπάθησε να ανατρέψει στο β’ μέρος το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί. Ωστόσο, ο Λουίζ Φελίπε όπως μπήκε στο ματς, έτσι αποχώρησε, καθώς υπέστη τράβηγμα στο δεξί οπίσθιο μηριαίο, αλλάζοντας και πάλι τα πλάνα του Λιθουανού προπονητή του. Γιον Τοράλ (55’) και, κυρίως, Σαντιάγκο Μοσκέρα (56’) δοκίμασαν τα αντανακλαστικά του Κουέστα, σε μια προσπάθεια των γηπεδούχων να μπουν ξανά στο ματς.

Αν ο Μοσκέρα ήταν πιο εύστοχος στο ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του 63ου λεπτού, όταν πήρε την μπάλα από την προσπάθεια του Μιγκέλ Μεγιάδο, οι Κρητικοί θα είχαν μεγαλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Οι Θεσσαλονικείς αφυπνίστηκαν, με τον Καμαρά να πραγματοποιεί εξαιρετική ατομική ενέργεια στο 65', αλλά και πάλι ο Μανδάς του στέρησε το γκολ. Στο 71ο λεπτό δε χρειάστηκε να επέμβει ο Έλληνας τερματοφύλακας, μιας και το φάουλ του πρώην άσου του Ολυμπιακού από το ημικύκλιο της περιοχής, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 75' ήταν η σειρά του Νταρίντα να υποχρεώσει σε δύσκολη επέμβαση τον Μανδά, ενώ τρία λεπτά μετά η βολίδα του Μπάκιτς βρήκε δίχτυα, αλλά... από την εξωτερική πλευρά. Το... κερασάκι στην τούρτα για τους φιλοξενούμενους έβαλε στο φινάλε του ματς με ατομική ενέργεια ο Ιτούρμπε, με το πρώτο του γκολ στη σεζόν, με τον Άρη να παίρνει μια νίκη ψυχολογίας αλλά και ουσίας, σκοράροντας και κερδίζοντας εκτός έδρας έπειτα από περίπου δύο μήνες. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, συμπλήρωσε δέκα ματς χωρίς νίκη απέναντι στους Θεσσαλονικείς, ωστόσο οι φίλοι του χειροκρότησαν την προσπάθεια των παικτών του Νταμπράουσκας.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Οντουμπάτζο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον (72' Μπιφουμά), Μπαλογιάννης (46’ Τσιλιανίδης), Βούρος, Γιαννούλης (81' Γιοχού), Θοράρινσον, Μεγιάδο, Ντιουσέ (46’ Φελίπε/52’ Μοσκέρα), Μπάκιτς, Τοράλ, Ντίκο.

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν, Ενκουλού, Μπράμπετς, Ετέμπο, Πάλμα (60’ Ιτούρμπε), Ματέο (79' Εμπακατά), Νταρίντα (79' Χριστοδουλόπουλος), Ρουπ (60’ Ντουκουρέ), Καμαρά (89' Νταμπό).

