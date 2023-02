Πολιτική

Μητσοτάκης: Στην εκπαίδευση συντελείται μια σιωπηλή επανάσταση

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας ο Πρωθυπουργός. Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τον απολογισμό του έργου του υπουργείου κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.



«Θα ήθελα να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα όχι σε μένα, αλλά σε αυτούς που έκαναν πράξη αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάσαμε, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους μαθητές, τους φοιτητές, τα στελέχη του υπουργείου παιδείας.

Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα ικανοποίηση και συγκίνηση βλέποντας την ανασκόπηση του έργου που έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια, αλλά κυρίως ακούγοντας τις προσωπικές ιστορίες των συμπολιτών μας, τους οποίους με κάποιο τρόπο ακούμπησε αυτή η πολύ σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση την οποία υλοποιούμε. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι στην εκπαίδευση τα τελευταία 4 χρόνια συντελείται μια σιωπηλή επανάσταση.

Μεγάλες αλλαγές, για τις οποίες μιλούσαμε εδώ και δεκαετίες επιτέλους υλοποιούνται και σίγουρα μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ναι στον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος μας για την εκπαίδευση όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε πριν από τις εκλογές του 2019 τα είπαμε και τα κάνουμε πράξη. Ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «4 χρόνια έργο για την Παιδεία-Αλλαγή στην πράξη» που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.

«Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής χτίζονται πρωτίστως μέσα από την αξιοπιστία των λόγων και των έργων. Δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στην ίσως σημαντικότερη παρέμβασή μας που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι άλλη από τον διορισμό 25.000 μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες, το αποδείξαμε στην πράξη. Ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει πρέπει να έχει συνέχεια. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν υπάρχει ένα πεδίο όπου οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της δικιάς μας παράταξης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε επίπεδο αντίληψης, σε επίπεδο ιδεοληψιών που έρχονται από το χθες, είναι τόσο έντονο είναι ο τομέας της παιδείας. Η ΝΔ πρέπει να συνεχίσει για να μην ακυρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έγινε και να μην επιστρέψουμε σε άλλες εποχές, τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε πίσω» συμπλήρωσε.

Κεραμέως: Να παρέχουμε στα παιδιά μας καλύτερα και περισσότερα εφόδια

Τον απολογισμό του έργου του υπουργείου Παιδείας κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρουσίασε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση αγγλικά στο νηπιαγωγείο, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία πανελλαδικά, 25.000 μόνιμοι διορισμοί μετά από 12 χρόνια, επιμορφώσεις, νέοι ορίζοντες εξωστρέφειας στα ελληνικά ΑΕΙ, ενίσχυση της έρευνας και ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ είναι μερικές από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, από το νηπιαγωγείο, έως το πανεπιστήμιο και τη Δια Βίου Μάθηση.

«Στόχος μας, αρχικός και διαχρονικός, να παρέχουμε στα παιδιά μας καλύτερα και περισσότερα εφόδια για να μπορούν πρωταγωνιστήσουν σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. Να γίνουν δημιουργικοί και συμμετοχικοί πολίτες. Να διεκδικήσουν τα όνειρά τους, να κατακτήσουν τις κορυφές που επιθυμούν. Να είναι ευτυχισμένα», τόνισε η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε ότι βασική επιδίωξη είναι «η επόμενη γενιά θα είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας».

Ο πρώτος στόχος που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2018 ήταν «όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε η κυρία Κεραμεως, εντάχθηκαν η επέκταση του ολοήμερου σχολείου από τις 16:00 στις 17:30, τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, η προετοιμασία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο σχολείο, η λειτουργία διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία πανελλαδικά, η ουσιαστική στήριξη σε μαθητές με αναπηρίες, σε παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα έως και διπλασιάζοντας το στεγαστικό τους επίδομα, και ο εφοδιασμός με ψηφιακό εξοπλισμό για περισσότερους από 665.000 δικαιούχους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε δεύτερο επίπεδο, στόχος της ηγεσίας του υπουργείου ήταν να καταστεί το σχολείο σύγχρονη δημιουργική κυψέλη γνώσης και καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα νέα σχολικά προγράμματα σπουδών, τράπεζα θεμάτων στο λύκειο και οι ποιοτικές εναλλακτικές επιλογές, μέσω δύο μηχανογραφικών: το ένα που οδηγεί σε 180 σύγχρονες περιζήτητες ειδικότητες δημόσιων ΙΕΚ και το άλλο για εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο με διευρυμένες δυνατότητες, όπως διπλά και κοινά πτυχία, επαγγελματικά μεταπτυχιακά, βιομηχανικά διδακτορικά, εσωτερικό Erasmus.

Τρίτος στόχος του υπουργείου, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης και σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, μετά από 12 χρόνια, 6.000 εκ των οποίων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και 150.000 οριζόντιες επιμορφώσεις, διπλασιασμό των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, «με εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, με διάθεση αναγνώρισης του έργου τους, με δυνατότητα για επαγγελματική ανέλιξη ή υποχρεωτική επιμόρφωση, όπου χρειάζεται», όπως ανέφερε η κυρία Κεραμέως. Επιπλέον, δόθηκαν στα ΑΕΙ 1.850 νέες θέσεις καθηγητών από το 2019 έως σήμερα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν τα ΑΕΙ πιο εξωστρεφή. «Η χώρα μας απέκτησε αγγλόφωνα προπτυχιακά, κορυφαία πανεπιστήμια από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία ιδρύουν παραρτήματα στη χώρα μας, συνάπτουν ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με τα δικά μας εξαιρετικά πανεπιστήμια», είπε η υπουργός.

Ο τέταρτος πυλώνας μεταρρυθμίσεων αφορά στην ευελιξία και ελευθερία που αποδόθηκε στις σχολικές μονάδες.

«Ενισχύσαμε την αυτονομία της σχολικής μονάδας, με μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στο διευθυντή, με θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων, θεσπίσαμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθιερώσαμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων και αποκαταστήσαμε το άσυλο στην πραγματική του έννοια, οικοδομώντας ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον ελευθερίας και ασφάλειας, βάζοντας τέλος σε καταλήψεις δεκαετιών, αποδίδοντας το πανεπιστήμιο εκεί που πραγματικά ανήκει: στους φοιτητές, στο προσωπικό του, στην κοινωνία», ανέφερε η υπουργός.

Στη συνέχεια, η κυρία Κεραμεως αναφέρθηκε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού.

«Σήμερα έχουμε πάνω από 90.000 τάμπλετ και λάπτοπ για κάθε σχολείο της χώρας, 665.000 παιδιά, νέοι και όλοι οι εκπαιδευτικοί έλαβαν voucher για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, ξεκινούν να παραδίδονται αυτές τις ημέρες 177.000 σετ ρομποτικής σε όλα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας και 36.000 διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας καθώς και στην Ε' και ΣΤ' τάξη του Δημοτικού, διασφαλίζουμε ταχύτερο internet σε όλα τα σχολεία και ειδικό προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για μαθητές με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες», είπε η υπουργός.

Τόνισε επίσης ότι ο προϋπολογισμός για την Παιδεία αυτά τα χρόνια ξεπέρασε τα 6 δις, ενώ πετύχαμε διπλάσια απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ από 46% (2019) σε 91% (2022).

Τέλος, η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν απλοποιηθεί διαδικασίες και έχει μειωθεί η γραφειοκρατία.

«Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα πανελλαδικών αποστέλλονται και με SMS, η ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών γίνεται ψηφιακά, σχεδιάσαμε μία ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας σχολείου-γονέων, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους για την τοποθέτησή τους, απλουστεύσαμε τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων μέσω ΔΟΑΤΑΠ, δημιουργήσαμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τους ΕΛΚΕ, θεσπίσαμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για την πιστοποίηση προσόντων των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Κατανέμουμε με σαφή, αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια τη χρηματοδότηση στα ΑΕΙ μας, και όχι κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε υπουργού όπως ήταν προηγουμένως», σημείωσε η υπουργός.

«Το έργο μας στον τομέα της Παιδείας, 4 χρόνια τώρα, είναι στη διάθεση όλων. Να το αξιοποιήσουν, να το κρίνουν, να οικοδομήσουν πάνω στα κεκτημένα πλέον της εκπαίδευσης, που πιστεύουμε πραγματικά ότι αποτελούν μία παρακαταθήκη για το μέλλον», κατέληξε.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, η οποία τόνισε πολιτικές που υποστηρίζουν το έργο της κεντρικής ηγεσίας του υπουργείου, όπως είναι η ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και η στήριξη της ομογενειακής Παιδείας. «Σε τέσσερα χρόνια μεταβολίσαμε και μετατοπίσαμε συλλογικά τις εξωγενείς κρίσεις, αξιοποιήσαμε το εκπαιδευτικό δυναμικό και μετατρέψαμε τις αδυναμίες σε ευκαιρίες», είπε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, 'Αγγελος Συρίγος, στάθηκε στην αποκατάσταση του ακαδημαϊκού ασύλου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αλλά και στην «βουβή επανάσταση» όπως τη χαρακτήρισε στις διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς πλέον οι αιτήσεις ολοκληρώνονται, όπως είπε, μέσα σε ένα δίμηνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και μία συζήτηση με εκπαιδευτικούς, γονείς, σπουδαστές, οι οποίοι κατέθεσαν τις προσωπικές τους ιστορίες αναφορικά με τις καινοτομίες που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση.

Εν τω μεταξύ, έξω από το Μέγαρο Μουσικής, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ εκπαιδευτικών και αστυνομικών.

