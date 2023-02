Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο απολογισμός για τους νεκρούς. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και καταστήματα που κατέρρευσαν. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 213 τραυματίστηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν την Δευτέρα το βράδυ την επαρχία Χατά στη Τουρκία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν σε τουλάχιστον τρεις περιοχές. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος αγνοείται στην Αντιόχεια, ενώ μια γυναίκα γέννησε λίγη ώρα μετά τον σεισμό, στο πρόχειρο νοσοκομείο που έχει στηθεί για πληγέντες.

Τα θύματα των σεισμών της Δευτέρας προστίθενται στη μακάβρια λίστα των νεκρών από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 46.000 θάνατοι σε Τουρκία και Συρία, απολογισμός που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

Οπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην σεισμόπληκτη περιοχή, Άννα Ανδρέου, ο Δήμαρχος στην Χατάι δήλωσε ότι «Μερικά κτήρια έπεσαν, υπάρχουν πολίτες εγκλωβισμένοι μέσα σε συντρίμμια». Επεσήμανε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε τουλάχιστον 5 χώρες.

Η Άννα Ανδρέου είπε πως οι επιστήμονες στην Τουρκία κάνυον λόγο για νέο σεισμό και όχι για μετασεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, "διότι το ρήγμα που ξεκινά από το Καχραμάνμαράς Τούρκογλου, το οποίο ονομάζουμε ρήγμα "Άμανος", είχε σπάσει μέχρι να φτάσει στην Αντιόχεια. Τώρα υπάρχει μια πρόγνωση για σεισμό από την Αντιόχεια μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα".





AFAD: Πιθανόν να ανέβει η στάθμη της θάλασσας

Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κάλεσε τους κατοίκους της επαρχίας Χατάι να μην πλησιάζουν στις ακτές, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η στάθμη της θάλασσας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 6,4 και 5,8 βαθμών, που σημειώθηκαν με επίκεντρο την κοινότητα Ντέφνε, κοντά στην Αντάκια και την κωμόπολη Σαμαντάγκ αντίστοιχα.

Για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες από τους σημερινούς σεισμούς έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Praying for Syria and Turkey. ??



The recent earthquake hit Turkey’s Hatay.



Tsunami warning issued for the coastal regions of Syria and Turkey after Turkey-Syria earthquake tonight. #earthquake #Turkey #Syria pic.twitter.com/cGwN1gp2rw — Niranjan Sharma?????? (@Niranjan791) February 20, 2023

Στις 20:04 (τοπική ώρα, 19:04 ώρα Ελλάδος) σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή και έγινε αισθητή σε γειτονικές χώρες. Ακολούθησε λίγο αργότερα σεισμός 5,8 βαθμών, ενώ η μετασεισμική ακολουθία παραμένει έντονη.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε νωρίτερα καταρρεύσεις ετοιμόρροπων κτηρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτήρια στην Αντάκια, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Συρία, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Just 30 minutes ago, a powerful 6.4-magnitude earthquake hit Hatay, Turkey. A video showing the harrowing moment of the 6.4 magnitude #earthquake that rocked the southern part of Turkey. pic.twitter.com/FFhOzVXr7N — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 20, 2023

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτηρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

Σύμφωνα με την AFAD, περισσότεροι από 6.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Ρεύμα - ΔΕΗ: Οριακή υποχώρηση στα τιμολόγια τον Μάρτιο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μητσοτάκης – Μπλίνκεν επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας