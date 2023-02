Αθλητικά

Καταγγελία για βιασμό - Ντάνι Άλβες: Δύο κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο κάμερες δίνουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, σχετικά με τον καταγγελλόμενο βιασμό από τον Ντάνι Άλβες.

Το ισπανικό «El Periodico» αποκάλυψε ότι «δύο κάμερες από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του νυχτερινού κέντρου Sutton κατέγραψαν τη σιλουέτα του ποδοσφαιριστή Ντάνι Άλβες δίπλα στην πόρτα του ιδιωτικού δωματίου, όπου βρίσκεται το μπάνιο του φερόμενου βιασμού».

Η υπεράσπιση του βετεράνου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή ανέκαθεν ανέφερε ότι είναι η 23χρονη γυναίκα που πηγαίνει στην τουαλέτα, όταν ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη μέσα». Αλλά με αυτές τις δύο εικόνες, που περιγράφονται από το «El Periodico», φαίνονται λευκά αθλητικά παπούτσια κι ένα μπλουζάκι του ίδιου χρώματος με αυτό που φοράει ο Άλβες στην πόρτα.

Αυτή η εικόνα, που περιγράφεται λεπτομερώς στο περιοδικό, αποδεικνύει ότι ο Ντάνι Άλβες δεν είναι στο μπάνιο όταν η νεαρή γυναίκα μπαίνει στο ιδιωτικό δωμάτιο, αλλά στέκεται δίπλα στην ιδιωτική πόρτα, σε μια θέση που μπορείς ξεκάθαρα να έχεις οπτική επαφή με το θύμα, όπως ήδη ο παίκτης ανέφερε στην κατάθεσή του.

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει στην κατάθεσή της ότι δεν μπήκε εκείνη τη νύχτα με τη θέλησή της, αλλά επειδή ο Άλβες φέρεται να της ζήτησε επίμονα να τον ακολουθήσει τόσο στο ιδιωτικό δωμάτιο όσο και στο μπάνιο, αργότερα.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις δύο κάμερες μπορούν επίσης να αρνηθούν ότι ο Άλβες ήταν στο μπάνιο όταν το θύμα τον συναντά στο ιδιωτικό δωμάτιο, όπως αναφέρει το «El Periodico».

Ειδήσεις σήμερα:

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Ρεύμα - ΔΕΗ: Οριακή υποχώρηση στα τιμολόγια τον Μάρτιο