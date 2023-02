Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μητσοτάκης – Μπλίνκεν επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας

Τι αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για το περιεχόμενο της συνάντησης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ισχυρή σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας» υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «υπογράμμισαν την ισχυρή σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την περιφερειακή ηγεσία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς υποστήριξής της στην Ουκρανία και του ρόλου της ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Συζήτησαν για τον τραγικό σεισμό στην Τουρκία και την δέσμευση για την υποστήριξη των πληγέντων. Οι δυο πλευρές συζήτησαν τη δέσμευσή τους ως ισχυρών νατοϊκών συμμάχων στη δημοκρατία, στην ειρήνη και στην ευημερία».

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ότι «Κατά τις συνομιλίες έγινε μία συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδό τους ενόψει και της έναρξης του Δ’ Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, αύριο Τρίτη, και συμφωνήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μπλίκεν αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή, ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε στον Πρωθυπουργό την εκτίμησή του για τη στήριξη χωρίς αστερίσκους που παρείχε η Ελλάδα στην Ουκρανία από την πρώτη στιγμή και υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία».

«Ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την άμεση βοήθεια που παρείχε η Ελλάδα στην Τουρκία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει το Μαξίμου, συμπληρώνοντας ότι οι δύο άνδρες «συμφώνησαν στη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σταθερή θέση της Ελλάδας και γνώμονας της πολιτικής της ήταν και παραμένει η ειρηνική επίλυση των διαφορών και οι σχέσεις καλής γειτονίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο».

