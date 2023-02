Κόσμος

Ουκρανία: “Τελεσίγραφο” ΕΕ στην Κίνα για την στήριξη στην Ρωσία

Τι ζητά το Πεκίνο λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή. Αυστηρή προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποφυγή της προμήθειας όπλων και πυρομαχικών στην Μόσχα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε την Δευτέρα την Κίνα εναντίον της προμήθειας όπλων ή πυρομαχικών στη Ρωσία, διαμηνύοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα ξεπερνούσε την «κόκκινη γραμμή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών στο οποίο συζητήθηκε η περαιτέρω αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, λίγα 24ωρα προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Προχθές Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του πρόσαψε στην Κίνα πως «εξετάζει» το ενδεχόμενο να προμηθεύσει «θανατηφόρα βοήθεια» στη Ρωσία και ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την πιθανότητα το Πεκίνο να προχωρήσει πράγματι σε παραδόσεις όπλων.

Εάν συνέβαινε αυτό, το Πεκίνο θα ξεπερνούσε την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει η ΕΕ στη σχέση της με την Κίνα, διεμήνυσε ο κ. Μπορέλ πριν από το συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων χθες στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας πως συζήτησε σχετικά με τον κ. Μπλίνκεν και με τον κορυφαίο κινέζο διπλωμάτη Ουάνγκ Γι.

Τόνισε πως εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του στον κ. Ουάνγκ και του ζήτησε ρητώς το Πεκίνο να μην δώσει όπλα τη Ρωσία. «Μου είπε πως δεν πρόκειται να το κάνουν», πρόσθεσε, αλλά «θα παραμείνουμε άγρυπνοι».

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε χθες τη σεναριολογία περί προμήθειας όπλων από το Πεκίνο στη Μόσχα, τονίζοντας «δεν δεχόμαστε οι ΗΠΑ να επικρίνουν τις σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία, κι ακόμη λιγότερο να ασκούν πιέσεις και καταναγκασμούς», και κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως «διαδίδει ψευδείς πληροφορίες».

Στις Βρυξέλλες ευρωπαίοι υπουργοί τόνιζαν πως πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού.

Ο Εσθονός ΥΠΕΞ Ούρμας Ρεϊνσάλου προειδοποίησε πως η Ουκρανία «ξεμένει από οβίδες», προσθέτοντας πως το Ταλίν τάσσεται υπέρ του να σταλούν 1 εκατομμύριο οβίδες 155 χιλιοστών, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα αγοράσουν από κοινού τα κράτη μέλη.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί καθημερινά στην Ουκρανία όσες οβίδες παράγονται στην ΕΕ κάθε μήνα, πρόσθεσε ο κ. Ρεϊνσάλου, κάτι που χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτο».

Η Κίνα δηλώνει “ανήσυχη” για την κλιμάκωση της σύρραξης

Η κυβέρνηση της Κίνας, «πολύ ανήσυχη» για την ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία, η οποία δεν σταματά να «εντείνεται» κι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και «να ξεφύγει από τον έλεγχο», απευθύνει έκκληση να γίνει «διάλογος», δήλωσε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Τσιν Γκανγκ.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον διάλογο για την ειρήνη (...) να συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για να προωθηθεί ο διάλογος, η διαβούλευση, να δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες όλων των πλευρών και να αναζητηθεί η κοινή ασφάλεια», επέμεινε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πεκίνο.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν τη διάψευση χθες Δευτέρα από την κινεζική διπλωματία πως σχεδιάζει να προμηθεύσει με όπλα ή πυρομαχικά τη Ρωσία για να υποστηρίξει την επίθεσή της στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κ. Μπορέλ προειδοποίησε από την πλευρά του χθες ότι οποιαδήποτε παράδοση όπλων ή πυρομαχικών από την Κίνα στη Ρωσία θα παραβίαζε την «κόκκινη γραμμή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ζητάμε από τις ενδιαφερόμενες χώρες να πάψουν το ταχύτερο δυνατό να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, να σταματήσουν να απευθύνουν κατηγορίες στην Κίνα, να σταματήσουν τον σαματά, τις κραυγές ‘σήμερα η Ουκρανία, αύριο η Ταϊβάν’», πρόσθεσε ο κινέζος ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στη νήσο που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την 24η Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, αυξάνεται η πίεση που ασκεί η Δύση στην Κίνα, η οποία δημόσια ούτε υποστηρίζει, ούτε επικρίνει αυτή που το Κρεμλίνο βάφτισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ έχει εκφράσει αρκετές φορές την υποστήριξή της στη Μόσχα, που υφίσταται σαρωτικές δυτικές κυρώσεις. Πέρυσι, Πεκίνο και Μόσχα ανακοίνωναν ότι η εταιρική σχέση τους δεν έχει «όρια».

«Οι πιέσεις και οι προσπάθειες να περιοριστεί η Κίνα που έρχονται από το εξωτερικό είναι ολοένα πιο ισχυρές, γίνονται ολοένα χειρότερες, κι αποτελούν σοβαρή απειλή για την εθνική κυριαρχία και για την ασφάλεια της Κίνας», τόνισε ο Τσιν Γκανγκ.

«Εναντιωνόμαστε σθεναρά σε κάθε μορφή ηγεμονισμού» ή «νοοτροπίας ψυχρού πολέμου και σύγκρουσης μεταξύ στρατοπέδων»· «εναντιωνόμαστε σθεναρά σε κάθε εξωτερική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας», επέμεινε.

«Η Κίνα παραμένει πάντα δεσμευμένη στον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης. Δεν ανέλαβε ποτέ πρωτοβουλία να αρχίσει σύγκρουση, ή πόλεμο, δεν εισέβαλε ποτέ ούτε ένα εκατοστό στο έδαφος άλλης χώρας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Το Σάββατο, η Κίνα ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα πρόταση για να εξευρεθεί «πολιτική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σήμερα ο Ουάνγκ Γι, κορυφαίο στέλεχος της κινεζικής διπλωματίας, αναμένεται στη Μόσχα, τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του που συμπεριέλαβε επισκέψεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία.

