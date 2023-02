Οικονομία

Market Pass: Οδηγός για τις αιτήσεις

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το βοήθημα, τους δικαιούχους και την καταβολή του επιδόματος.

Ξεπέρασαν τις 115.000, γύρω στις 13:00 της Τρίτης, οι αιτήσεις για το Market Pass, από περίπου 32.000 που ήταν το πρωί, όταν μιλούσε στον ΑΝΤ1 ο Κυριιάκος Πιερρακάκης, για την πλατφόρμα και όσα αφορούν το βοήθημα.

Σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, σχετικά με το Market Pass, αναφέρονται τα εξής:

«Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα το πρωί, μέσω του vouchers.gov.gr, το Market Pass. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών κατά τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Ιούλιο 2023. Με τον τρόπο αυτό, το Market Pass αποσκοπεί στην ελάφρυνση των συνεπειών που έχει επιφέρει στα νοικοκυριά η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, εφόσον το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 και η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις για το Market Pass μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη 15η Μαρτίου 2023. Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων. Συγκεκριμένα:

σήμερα, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων οι Α,Φ,Μ, λήγουν σε 1 , 2, 3 και 4

από αύριο, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. τους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass:

είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί σε πέντε δόσεις (μία δόση για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023 και τέσσερις μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Ιούλιο 2023).

την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν που τους αναλογεί σε (μία δόση για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023 και τέσσερις μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Ιούλιο 2023). είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν, εφόσον δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί σε δύο τριμηνιαίες δόσεις.

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στο Market Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet είτε απευθείας μέσω του vouchers.gov.gr, είτε από το gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Επιδοτήσεις πολιτών». Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ο σχεδιασμός του Market Pass έγινε από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 και στις υπ’ αρ. 1170/19-01-2023 και 1425/17-02-2023 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αναλυτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα βρείτε στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/marketpass.

Τι είναι το Market Pass;

Το Market Pass αποτελεί μέτρο οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η ενίσχυση θα καταβληθεί για έξι μήνες, από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2023.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του μέτρου;

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του προγράμματος. Βάση υπολογισμού για το κατά πόσο ένα φυσικό πρόσωπο δικαιούται το Market Pass είναι η Φορολογική Δήλωση του 2021, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Κριτήρια Άγαμοι/ες, χήροι/ες, εν διαστάσει - Οικογενειακό Εισόδημα έως €16.000 - Αξία ακίνητης περιουσίας κάτω των €250.000 Έγγαμοι με ή χωρίς τέκνα / Με σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα - Οικογενειακό εισόδημα έως €24.000, προσαυξανόμενο κατά €5.000 για κάθε τέκνο/εξαρτώμενο μέλος/φιλοξενούμενο μέλος - Αξία ακίνητης περιουσίας κάτω των €400.000 Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ή περισσότερα τέκνα - Οικογενειακό εισόδημα έως €24.000, προσαυξανόμενο κατά €5.000 για κάθε τέκνο/εξαρτώμενο μέλος/φιλοξενούμενο μέλος - Αξία ακίνητης περιουσίας κάτω των €400.000

Υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που αποκλείονται από τη χορήγηση του Market Pass;

Δεν είναι δικαιούχοι του μέτρου όσοι:

είναι εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούνται

εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης (αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη, πισίνες κ.λπ.)

είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Τι ποσό θα λάβω;

Το ποσό που θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται ως το 10% από το μηνιαίο ύψος αγορών, το οποίο ορίζεται στα 220 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Συνεπώς ένα μονομελές νοικοκυριό θα ενισχύεται το επόμενο εξάμηνο με 22 ευρώ ανά μήνα, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού θα χορηγούνται επιπλέον 10 ευρώ μηνιαίως. Παραδείγματα:

Έγγαμο ζευγάρι χωρίς τέκνα δικαιούται το 10% από τα 220 + 100 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 192 ευρώ (€32 x 6 μήνες)

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο δικαιούται το 10% από τα 220 + 100 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 192 ευρώ (€32 x 6 μήνες)

Διαζευγμένος γονέας με δύο τέκνα δικαιούται το 10% από τα 220 + (2 x 100) ευρώ, δηλαδή 42 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 252 ευρώ (€42 x 6 μήνες)

δικαιούται το 10% από τα 220 + (2 x 100) ευρώ, δηλαδή και (€42 x 6 μήνες) Έγγαμο ζευγάρι με δύο τέκνα και ένα φιλοξενούμενο μέλος δικαιούται το 10% από τα 220 + (4 x 100) ευρώ, δηλαδή 62 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 372 ευρώ (€62 x 6 μήνες).

Πώς μπορώ να λάβω το Market Pass;

Οι δικαιούχοι του μέτρου υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Taxisnet). Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Εφόσον επιλεγεί ως μέθοδος χορήγησης η «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στον οποίο ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass;

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. τους:

την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων οι Α.Φ.Μ. λήγουν σε 1 , 2, 3 και 4

από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. τους.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου;

Η πλατφόρμα για το Market pass θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη 15η Μαρτίου 2023.

Πώς γίνεται η καταβολή του ποσού;

H καταβολή του ποσού γίνεται με δύο τρόπους:

Mέσω έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρτας που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone.

Μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί.

Χρειάζεται να επαναλαμβάνω κάθε μήνα τη διαδικασία υποβολής της αίτησης;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά και κατόπιν η ενίσχυση πιστώνεται αυτόματα στην άυλη ψηφιακή κάρτα ή στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Μπορώ να διορθώσω την αίτηση που έχω υποβάλει;

Ναι, μέχρι την 2α Μαΐου 2023. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή τρόπου καταβολής της ενίσχυσης, παρά μόνο η διόρθωση των στοιχείων (π.χ. λάθος IBAN).

Πότε γίνεται η καταβολή του ποσού;

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

3 ή 20 Μαρτίου (ανάλογα αν υποβάλουν την αίτηση πριν ή μετά την 28η Φεβρουαρίου) για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο

3 Απριλίου για τον μήνα Απρίλιο

3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο

3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο

για τον μήνα και 3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο.

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

3 ή 20 Μαρτίου (ανάλογα αν υποβάλουν την αίτηση πριν ή μετά την 28η Φεβρουαρίου) για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο

3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Πού και πώς χρησιμοποιώ το Market Pass;

H άυλη ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται (μέσω του smartphone στο οποίο θα εγκατασταθεί) σε POS που διαθέτουν Super Market, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία και διάφορα καταστήματα τροφίμων.

Εάν επιλεγεί η κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο δικαιούχος.

Μέχρι πότε μπορώ να χρησιμοποιώ την άυλη ψηφιακή κάρτα του Market Pass;

Η άυλη ψηφιακή κάρτα ισχύει μέχρι το τέλος Αυγούστου 2023 και έπειτα απενεργοποιείται.

Πρέπει να ξοδέψω μέρος ή το σύνολο του ποσού που πιστώθηκε στην κάρτα μου για να λάβω την ενίσχυση του επόμενου μήνα;

Όχι. Η ενίσχυση καταβάλλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη και το ύψος προηγούμενων δαπανών.

Αν δεν ξοδέψω το σύνολο του ποσού που πιστώθηκε στην κάρτα μου μέχρι το τέλος του μήνα, το χάνω;

Όχι, το αδιάθετο ποσό κάθε μήνα παραμένει μέσα στην κάρτα μέχρι το τέλος του προγράμματος, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινίσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας;

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να καλέσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2156327 ή να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο marketpass@ktpae.gr ».

Αλέξης Χαρίτσης για Market Pass: «Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη εξαπατά τους πολίτες - Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση για να προστατευθεί η κοινωνία»

Δήλωση για το τομεάρχη Market Pass έκανε και ο Τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Χαρίτσης. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του πολυδιαφημισμένoυ market pass, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων παρουσιάζει προβλήματα, ταλαιπωρώντας χιλιάδες πολίτες.

Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά αδυνατεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά ακόμη και τις δικές της προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες.

Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη εξαπατά τους πολίτες. Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση για να προστατευθεί η κοινωνία».

