Πιερρακάκης για Market Pass: Αιτήσεις και στα ΚΕΠ – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές (βίντεο)

Διευκρινίσεις, μέσω του ΑΝΤ1, έδωσε ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πλαατφόρμα που τέθηκε ήδη σε λειτουργία. Τι είπε για τις εκλογές και τα αποτελέσματα, το myhealth και το gov.gr.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με την πλατφόρμα για το Market Pass, που τέθηκε σε λειτουργία αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Μέχρι τις 08:00 της Τρίτης, είχαν ήδη υποβληθεί 32.000 αιτήσεις από δικαιούχους, ενώ μετά από μια ώρα και ενώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνομιλούσε με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου οι αιτήσεις αυξήθηκαν σε πάνω από 50.000 συνολικά.

«Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ασχέτως εάν δαπανηθούν . Αν πιστωθούν σε άυλη κάρτα, στις 3 του μήνα πιστώνεται το ποσό του βοηθήματος που αναλογεί, το οποίο πρέπει να δαπανηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023. Τα χρήματα αυτά, που θα πιστωθούν στην ψηφιακή κάρτα μέσω του κινητού, μπορούν να δαπανηθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Συνέχισε λέγοντας «Η άλλη επιλογή είναι η καταβολή χρημάτων μέσω IBAN σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου πιστώνεται το 80% του ποσού που θα πιστωνόταν σε άυλη κάρτα. Τα χρήματα αυτά μπορούν να δαπανηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε».

Παρότι ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι από την Παρασκευή θα μπορούν να γίνονται αιτήσεις και στα ΚΕΠ, αυτό είναι πλέον ήδη εφικτό για αιτήσεις Market Pass.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεσήμανε ότι «αιτήσεις θα γίνονται έως τις 15 Μαρτίου. Ανάλογα με το πότε θα γίνει η αίτηση, θα γίνει και η πληρωμή του βοηθήματος. Είναι γνωστό πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ανάλογα με το αν μιλάμε για IBAN ή άυλη κάρτα: δύο πληρωμές σε IBAN στις 3 Μαρτίου και στις 3 Μαΐου για δύο τρίμηνα, ενώ στις 3 του κάθε μήνα, θα γίνεται η πληρωμή στην ψηφιακή κάρτα».

Σχετικά με τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες πολιτών για λάθη σε στοιχεία που εμφανίζονται στην πλατφόρμα ή για αποκλεισμό τους από το επίδομα καθώς τέκνα τους εμφανίζονται φορολογικά ως φιλοξενούμενα στο νοικοκυριό, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «για τους φιλοξενούμενους, ισχύει ότι έχει δηλωθεί στην φορολογική δήλωση» και προσέθεσε «Για όποια λάθη εντοπίζουν οι πολίτες μπορούν να μπουν στην ΑΑΔΕ και να κάνουν ενημέρωση των στοιχείων τους και ακολούθως να κάνουν νέα αίτηση. Διορθώσεις μπορεί να γίνουν έως τις 2 Μαΐου, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να γίνει αλλαγή εκ των υστέρων του τρόπου που θέλουν να λάβουν το βοήθημα, δηλαδή σε κάρτα ή μέσω IBAN».

Συμπλήρωσε ότι «το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει το 85% του πληθυσμού. Να δεχθούμε ότι σε ένα τέτοιο μέτρο, δεν πρέπει να καλύπτεται το 100% του πληθυσμού, καθώς το 15% που έχει μεγαλύτερο εισόδημα, δεν χρειάζεται το βοήθημα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Κανένα μέτρο δεν διεκδικεί την τελειότητα. Δεν είναι η πλήρης λύση τα μέτρα που έχουμε λάβει ως Κυβέρνηση, αλλά ο κόσμος απαιτεί άμεσα λύσεις. Είναι πράξεις που δείχνουν ότι η Κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά, με βάση και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν».

Σχετικά με τις εκλογές, στις οποίες ο κ. Πιερρακάκης θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιος, στην Α’ Αθηνών, ανέφερε ότι «Η τεχνολογία στην Ελλάδα ήρθε μέσω των εκλογών. Θα υπάρχει νωρίτερα η ευχέρεια να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα έχουμε όλα τα στοιχεία μπροστά μας. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα ξέρουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές»

Αναφορικά με το gov.gr, ο αρμόδιος Υπουργός επεσήμανε ότι έχει τύχει ευρείας αποδοχής από ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, τονίζοντας ότι στόχος είναι σε 4 χρόνια να γίνονται ψηφιακά σχεδόν όλες οι συναλλαγές των πολιτών με το Κράτος. Είπε χαρακτηριστικά ότι «παράδειγμα είναι η Εσθιονία, όπου όλα μπορεί να τα κάνει κάποιος από το σπίτι ή από την εργασία του, εκτός από τρία: να παντρευτεί, να χωρίσει και να αγοράσει ακίνητο Κάπως έτσι θα είμαστε και στην Ελλάδα».

Τέλος, είπε ότι «ο “προσωπικός ιατρικός φάκελος” δουλεύει ήδη ως πρόπλασμα. Προτρέπω να κατεβάσουν όλοι την εφαρμογή myhealth, όπου μπορούμε να δούμε τι έχει συνταγογραφηθεί στο ΑΜΚΑ μας τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε 49 νοσοκομεία, που τα βλέπουμε μόνο εμείς».

