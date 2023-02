Life

“Το Πρωινό” - Super Κική: φωτογραφία του άνδρα που καταγγέλλει ξυλοδαρμό

Εικόνα – ντοκουμέντο παρουσίασε η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Τι υποστηρίζει ο άνδρας που έκανε μήνυση στην influencer και σε φίλες της για ξυλοδαρμό, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου η Super Κική συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο μαζί με δύο φίλες της, μετά την καταγγελία που έκανε για την κολλητή της, η οποία, όπως ισχυρίζεται, κακοποιείται από τον πρώην σύντροφό της.

Τις κατηγορίες αυτές αρνείται κατηγορηματικά η άλλη πλευρά, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εντολέας του είναι αυτός που ξυλοκοπήθηκε από έναν φίλο της Super Κικής.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προβλήθηκε μάλιστα μια φωτογραφία του συγκεκριμένου άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η Super Κική, στην οποία φαίνεται πως είναι τραυματισμένος στο πρόσωπο.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο άνθρωπος έχει υποστεί ξυλοδαρμό βαρύτατο από άνδρα αγνώστων στοιχείων, αλλά τον έχει αναγνωρίσει στην ελληνική αστυνομία. Ο άνδρας αυτός ήταν συνοδεία της κυρίας Κικής. Με τη σύντροφό του έχουν διαφορές και έχουν μηνυθεί εκατέρωθεν. Προέβη σε ιατροδικαστική εξέταση και έχει βαρύτατα τραύματα. Έχει κάταγμα στο σαγόνι. Είχαν επιστρατεύσει έναν άνθρωπο που ήταν και πριν 15 μέρες στο δικαστήριο που είχαν μεταξύ τους ο εντολέας μου με τη φίλη της κυρίας Κικής. Τον είχε απειλήσει και τότε. Του κατάφερε τα πλήγματα του καράτε. Πλήγματα επαγγελματικά. Τον έχει υποδείξει στις Αρχές.

Τον παγίδευσαν. Εστάλη το μήνυμα να πάει στο μαγαζί το συγκεκριμένο και εκεί που βρισκόταν ένας άνδρας του κατάφερε το πλήγμα αυτό. Δε γνώριζε τίποτα. Νόμιζε πως θα συζητήσουν, να λύσουν τη διαφορά. 8 χρόνια είναι χωρισμένοι. Μια τα φτιάχνουν, μια ξαναχωρίζουν. Ο Εισαγγελέας θεωρεί τη Super Κική ως ηθική αυτουργό της σωματικής βλάβης που έχει υποστεί ο εντολέας μου. Αυτός ο περαστικός είναι ο άνθρωπος που είχαν φέρει στο δικαστήριο για να απειλήσει τον εντολέα μου. Καμία από τις τρεις γυναίκες δεν έχει σημάδια. Θα καταθέσουμε συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Super Κικής»

Στις αναρτήσεις που έκανε η Super Κική έγραψε, μεταξύ άλλων: «Πριν λίγες εβδομάδες της έσπασε τη μύτη από το ξύλο και γενικά παλεύουμε μήνες να ξεμπλέξουμε από αυτό! Γι’ αυτό έμενε και σπίτι μου η κοπέλα! Σήμερα λοιπόν 8:00 το πρωί μπούκαρε στο σπίτι της. Με πήρε τηλέφωνο η 10 χρόνων κόρη της κλαίγοντας ότι έχει μπει και της απειλεί! Έφυγα εγώ, πήγα με τις πιτζάμες να τις βρω! Ήρθε καταπάνω μου αυτός να με χτυπήσει, βρίζοντας με ότι γιατί την υποστηρίζω… Ένας περαστικός ήρθε να μας υποστηρίξει και πιάστηκαν στα χέρια».

Η Super Κική μετά τη σύλληψή της και μέσα από το κρατητήριο έκανε τις πρώτες δηλώσεις της στον ΣΚΑΙ, λέγοντας «Πολλά χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Η κοπέλα προσπαθεί να ξεφύγει αλλά δεν μπορεί. Είμαστε χρόνια φίλες και έχω βαφτίσει και το παιδί της. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, έμενε σπίτι μου τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτός δεν έπαιρνε από λόγια με τίποτα. Του είχε κάνει τέσσερις μηνύσεις. Το μόνο εμπόδιο στη ζωή της ήταν μόνιμα αυτός ο άνθρωπος. Εμένα με πήρε 8 η ώρα το πρωί και μου λέει “έλα έχει έρθει”. Μου φώναζε βοήθεια και με έπαιρνε η μικρή σκέψου. Φεύγω με τις πιτζάμες, καλώ την αστυνομία για να τον πάρουν. Έρχεται η αστυνομία, μας παίρνουν στο τμήμα και μας κάνει αυτός μήνυση ότι και καλά του το είχαμε στήσει. Βγάζει απόφαση ο εισαγγελέας σε κλάσματα δευτερολέπτων, "όλοι μαζί κρατήστε". Δεν πα' να χτυπιέμαι εγώ και να τους λέω “παιδιά είμαι δημόσιο πρόσωπο”. Είμαστε σε πολύ καλό αστυνομικό τμήμα και μας αφήνουν με κινητά και χωρίς χειροπέδες».

