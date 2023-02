Κόσμος

“Qatar Gate” - Σβεν Μαρί: η Εύα Καϊλή με χρειάζεται, το παιδί της είναι θλιμμένο

Τι δήλωσε ο "δικηγόρος του διαβόλου" όπως αποκαλείται ο Σβεν Μαρί, που έχει αναλάβει την υπόθεση της Εύας Καϊλή.

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Σβεν Μαρί, γνωστός και ως “δικηγόρος του διαβόλου” λόγω των υποθέσεων που έχει αναλάβει στην καριέρα του, μίλησε για την υπόθεση Qatar Gate και την πελάτισσά του στην ΕΡΤ.

«Θα μπορούσε να μην βρίσκεται στη φυλακή, αλλά σε κατ’ οίκον περιορισμό κι έτσι θα είχε την ευκαιρία να βλέπει το παιδί της κάθε μέρα. Πρόκειται για ένα παιδί που θα γίνει σύντομα δύο ετών» είπε αρχικά, ενώ δήλωσε «δικηγόρος όσων ανθρώπων τον έχουν ανάγκη».

«Υπάρχουν δύο λόγοι που η κ. Καϊλή παραμένει στη φυλακή. Ο πρώτος είναι για να μην εξαφανίσει αποδείξεις και ο δεύτερος ότι δεν πρέπει να έρθει σε επαφή και συνεννόηση με ανθρώπους που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συλληφθούν ή να καταθέσουν» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας «Η δικογραφία σήμερα έχει 2.500 σελίδες, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να εξαφανίσει. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσε να τα εξαφανίσει. Το δεύτερο σημείο είναι η επαφή με τους άλλους πρωταγωνιστές της υπόθεσης ή με μάρτυρες. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Πρώτον, η κυρία Καϊλή έχει τηλέφωνο στο κελί της, όπως και οι άλλες κρατούμενες στη φυλακή. Εάν κάποια στιγμή θέλουν να συνομιλήσουν με άλλα άτομα, διαθέτει τηλέφωνο και μπορεί να το κάνει. Όμως δεν το έκανε ποτέ. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλες οι τηλεφωνικές τις συνομιλίες καταγράφονται και τις ακούει η αστυνομία. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να παραμένει κρατούμενη όλους αυτούς τους μήνες η κυρία Καϊλή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Θα μπορούσε εύκολα, περιμένοντας μέχρι να γίνει η ακρόαση άλλων ανθρώπων. Θα μπορούσε η κράτησή της να γίνει στο σπίτι της. Έτσι θα είχε την ευκαιρία να βλέπει το παιδί της κάθε μέρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Πρόκειται για ένα παιδί που θα γίνει σύντομα δύο ετών», είπε ακόμη.

Το παιδί είναι θλιμμένο και δεν καταλαβαίνει γιατί φεύγει η μητέρα του

«Οι αρχές επιτρέπουν στην Εύα Καϊλή να βλέπει το παιδί της κάθε μέρα για μια ώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα παιδί είκοσι τεσσάρων μηνών δεν καταλαβαίνει ακόμα πολλά πράγματα. Όταν ένα παιδί φτάνει στη φυλακή, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι είναι η φυλακή. Όμως όταν το επισκεπτήριο κρατάει μια ώρα την ημέρα, πρέπει μετά από 35 λεπτά να προετοιμάσεις το παιδί ότι η μαμά θα φύγει. Μετά από 25 λεπτά το παιδί κλαίει. Το παιδί είναι θλιμμένο και δεν καταλαβαίνει γιατί φεύγει η μητέρα. Πιστεύω ότι τόσο για την Εύα Καϊλή όσο και για το παιδί που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, πρόκειται για βασανιστήριο γιατί το παιδί φεύγει προς την έξοδο και η Εύα Καϊλή επιστρέφει στο κελί της».

