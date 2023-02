Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: έκλεψαν κοσμήματα από μονοκατοικία και έγιναν “καπνός”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίοικος που είδε τους διαρρήκτες, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Θύμα διάρρηξης έπεσε μία γυναίκα στην Αγία Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, στις 20:40 το βράδυ της Δευτέρας, δύο δράστες διέρρηξαν τη μονοκατοικία 63χρονης στην οδό Τερψιθέας στην Αγία Παρασκευή.

Αφού έκαναν άνω-κάτω τον χώρο, αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής χρηματικής αξίας και τράπηκαν σε φυγή.

Τις Αρχές ενημέρωσε άμεσα περίοικος που είδε τους δράστες. Στη συνέχεια, Ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε το όχημα διαφυγής στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Ελευθεριου Βενιζέλου και συνέλαβε έναν 25χρονο χωρίς ωστόσο να έχει μαζί του τα κλοπιμαία.

Ειδήσεις σήμερα:

Στρεπτόκοκκος: Τα συμπτώματα στα παιδιά που πρέπει να προσέχουν οι γονείς (βίντεο)

Πιερρακάκης για Market Pass: Αιτήσεις και στα ΚΕΠ – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές (βίντεο)

ΑΠΘ: Καθηγήτρια καταγγέλλει ότι ήταν όμηρος φοιτητών για δύο ώρες