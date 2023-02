Κόσμος

Πούτιν για Ουκρανία: η Δύση ελευθέρωσε το “τζίνι από το μπουκάλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος πρόεδρος στο διάγγελμά του, δεσμεύθηκε να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να εκπληρωθούν οι στόχοι του και εξαπέλυσε "πυρά" κατά της Δύσης.

Η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις δυτικές προσπάθειες να διχάσουν την κοινωνία της, σημείωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος χρησιμοποίησε την ομιλία του ενώπιον των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου για να τονίσει ότι η πλειονότητα των Ρώσων υποστηρίζει την στρατιωτική του εκστρατεία στην Ουκρανία.

Η Δύση υποστηρίζει "προδότες" που αντιτάχθηκαν στις ενέργειες της Ρωσίας, πρόσθεσε, και ευχαρίστησε τους Ρώσους για το "θάρρος και την αποφασιστικότητά" τους, υποστηρίζοντας την "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία, όπως την χαρακτηρίζει η Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι κατανοεί πόσο δύσκολο είναι για τους συγγενείς των Ρώσων στρατιωτών που πέθαναν πολεμώντας στην Ουκρανία και σημείωσε ότι θα τους παράσχει "στοχευμένη υποστήριξη" με ένα νέο ειδικό ταμείο.

"Όλοι καταλαβαίνουμε, εγώ καταλαβαίνω πόσο αφόρητα σκληρό είναι τώρα για τις συζύγους, τους γιους, τις κόρες των πεσόντων στρατιωτών, τους γονείς τους, οι οποίοι ανέθρεψαν άξιους υπερασπιστές της Πατρίδας", είπε.

Κατά την ετήσια ομιλία που απηύθυνε στην ρωσική πολιτική και στρατιωτική ελίτ, ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε να συνεχίσει την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία και κατηγόρησε την υπό τις ΗΠΑ συμμαχία του NATO ότι πυροδότησε τη σύγκρουση, έχοντας τη λανθασμένη πεποίθηση ότι θα μπορούσε να νικήσει την Ρωσία.

Η Ρωσία θα "αντιμετωπίσει με μεθοδικότητα και συνέπεια τα καθήκοντα που βρίσκονται μπροστά της", σημείωσε.

"Η Μόσχα έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά η υποστηριζόμενη από τη Δύση Ουκρανία σχεδίαζε να επιτεθεί στην Ουκρανία, πρόσθεσε" σε "Η Μόσχα έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά η υποστηριζόμενη από τη Δύση Ουκρανία σχεδίαζε να επιτεθεί στην Κριμαία", πρόσθεσε.

Η Δύση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ελευθέρωσε το τζίνι από το μπουκάλι σε μια σειρά περιοχών σε όλον τον κόσμο σπέρνοντας χάος και πόλεμο.

"Ο λαός της Ουκρανίας έγινε ο ίδιος όμηρος του καθεστώτος του Κιέβου και των δυτικών αφεντών του, οι οποίοι έχουν όντως καταλάβει αυτήν την χώρα κατά πολιτική, στρατιωτική και οικονομική έννοια", υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Δύση χρησιμοποίησε την Ουκρανία για να "τελειώσει" με τη Ρωσία, πρόσθεσε εξάλλου κατά το ετήσιο διάγγελμά του στο ρωσικό έθνος, τονίζοντας ότι οι Δυτικοί φέρουν "την ευθύνη" για την κλιμάκωση.

"Οι ελίτ της Δύσης δεν κρύβουν τον στόχο τους: προκαλέστε στρατηγική ήττα στη Ρωσία, δηλαδή να τελειώσουν μαζί μας μια για πάντα", είπε κατά την ομιλία αυτή που απηύθυνε τρεις ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Είναι αδύνατο να νικήσουν τη Ρωσία, τόνισε ωστόσο στη συνέχεια.

"Η ευθύνη για την πυροδότηση της ουκρανικής σύγκρουσης και τα θύματά της (...) ανήκει τελείως στις δυτικές ελίτ", σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση σύμφωνα με την οποία η Δύση υποστήριξε τις νεοναζιστικές δυνάμεις στην Ουκρανία για να παγιώσει εκεί ένα αντιρωσικό κράτος.

Πριν από αυτό είχε δηλώσει ότι παραμένει αποφασισμένος έναν χρόνο μετά την έναρξη της επιχείρησης στην Ουκρανία να την συνεχίσει, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες ο στρατός του στο πεδίο της μάχης, παρά την επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων.

"Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της χώρας μας, να εξαλείψουμε τις απειλές από ένα υπάρχον νεοναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία από το πραξικόπημα του 2014, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και θα ρυθμίσουμε βήμα βήμα, προσεκτικά και μεθοδικά, τους στόχους που βρίσκονται μπροστά μας", σημείωσε.

Απευθυνόμενος στην πολιτική ελίτ της χώρας και τους στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία, ευχαρίστησε επίσης "όλον τον ρωσικό λαό για το θάρρος και την αποφασιστικότητά του".

Σε αναφορά του στις δυτικές κυρώσεις που πλήττουν τη Ρωσία, έκρινε ότι οι Δυτικοί "δεν έχουν καταφέρει τίποτα και δεν θα καταφέρουν τίποτα", καθώς η ρωσική οικονομία αντιστέκεται καλύτερα από αυτό που ανέμεναν οι ειδικοί.

"Εξασφαλίσαμε την σταθερότητα της οικονομικής κατάστασης, προστατεύσαμε τους πολίτες", υπογράμμισε, κρίνοντας ότι η Δύση απέτυχε "να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία μας".

Κατά την σημαντική και πολυαναμενόμενη αυτή ομιλία του, ο Πούτιν κατηγόρησε εξάλλου τη Δύση ότι έχει κάνει "κανόνα" την παιδοφιλία.

"Κοιτάξτε τι κάνουν στους δικούς τους λαούς: η καταστροφή οικογενειών, πολιτιστικών και εθνικών ταυτοτήτων, η διαστροφή και η κακοποίηση παιδιών ως και η παιδοφιλία, εμφανίζονται σαν να είναι ο κανόνας (...). Και οι ιερείς υποχρεούνται να ευλογούν τους γάμους ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους", τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πιερρακάκης για Market Pass: Αιτήσεις και στα ΚΕΠ – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές (βίντεο)

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Super Κική: φωτογραφία του άνδρα που καταγγέλλει ξυλοδαρμό