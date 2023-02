Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Σπαρταριστό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" συνεχίζει να μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Ο Αρίστος, για να είναι κοντά στη Μελίνα που παραμένει τελείως αρνητική απέναντί του, προσπαθεί να βοηθάει με όλες τις δουλειές στο εξοχικό και, αφού φτιάξει τζάκια, τουαλέτες και ό,τι άλλο χρειαστεί, θα αναγκαστεί μέχρι και να πάει στο σούπερ-μάρκετ για πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν ξέρει, όμως, ότι αυτή η επίσκεψη θα του φανεί πολύ χρήσιμη και για να βρει δουλειά!

Ο Γιάννης από την άλλη καταφέρνει να βρει αγοραστή για τα φέρετρα, αλλά φαίνεται πως θα χρειαστεί καινούργιο κεφάλαιο και επιπλέον εργατικό δυναμικό για να προλάβει τις παραγγελίες.

Ο Παύλος και η Λίλα έρχονται για πρώτη φορά επίσκεψη στο εξοχικό και προσπαθούν, χωρίς μεγάλη επιτυχία, να είναι υποστηρικτικοί στα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι Παπαδόπουλοι. Ο Ράμος παραμένει αδιάλλακτος για τη σχέση της κόρης του με τον Θάνο και γι’ αυτό ο Θάνος αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει στους γονείς του για την εγκυμοσύνη της κοπέλας του. H αντίδρασή τους, όμως, δεν θα είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεται…





Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos





